Derrière les dix titres de champion de Maurice du Faucon Flacq Camp Ithier VBC, il y avait des joueurs, des entraîneurs, des victoires et des émotions. Mais il y avait surtout un homme. Soogam Ramkalawon, président et véritable pilier de cette formation, a su lui donner une ambition, une identité et les moyens de rivaliser avec les meilleures équipes de l'océan Indien. Avec sa disparition, le volley-ball mauricien perd un dirigeant dont l'engagement aura durablement marqué son histoire.

«Ma relation avec Soogam ne date pas d'hier. Sa mort subite est très dure à accepter. Je suis bien proche de sa famille. Soogam était la cheville ouvrière du club, il trouvait les solutions et les moyens de faire vivre l'équipe. Ce ne sera pas simple de le faire sans lui. A partir de la saison 2009, il a mené une véritable révolution à Camp Ithier en recrutant Gilbert (Alfred), Rija (Rasamison) et Andry (Rakoto). Cela a obligé les autres équipes à mettre les bouchées doubles pour rehausser leur niveau. Il y a eu la proposition que l'équipe intègre le Faucon Flacq SC.

Dharmen (Gundowry) a pris le rôle de coach principal et je suis devenu son assistant. Son fils, Ashwyn qui était encore bien jeune, était notre passeur. Nous avons été champions quatre années de suite. Quand il est parti, j'ai pris la barre et nous avons remporté six titres supplémentaires. Soogam avait une stratégie pour garder le club au sommet et d'autres étrangers ont ete recrutes à l'instar de Fabrice Hermann, Guy Valentin, Fernand (Phezo Kinavuidi) entre autres. Les meilleurs joueurs mauriciens sont passés par Camp Ithier.

Outre Gilbert, on a eu Kevin Larose, Stéphane Moonisamy, Hansley Casimir, Alvaro Bonne-Langue ou Hansley Uppiah. Il faisait tout ce qu'il fallait pour que l'équipe demeure compétitive. Il y a eu des hauts et des bas. Mais malgré les mauvais moments, nous avons gardé foi et nous nous sommes toujours relevés. Et cela fait que nos adversaires sont toujours surmotivés quand ils nous affrontent», relate Deepak Aungnoo, entraîneur du club de l'est.

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Soogam Ramkalawon (à g.) en compagnie de Sydney Adelson, président du Faucon Flacq SC en 2014.

«Soogam était une personne spéciale. Il m'avait approché en 2008 alors que je ne connaissais pas l'existence de l'équipe de Camp Ithier. Il avait l'ambition de renforcer l'équipe. Nous avons discuté et j'ai accepté sa proposition de rejoindre l'équipe. Il savait ce qu'il voulait car il avait aussi recruté deux Malgaches (Andry Rakoto et Rija Rasamison, ndlr). Je venais avec l'ambition d'être champion.

J'ai rencontré l'entraîneur Dharmen Gundowry et nous avons remporté les titres nationaux en 2009, 2010, 2011 et 2012. J'ai par la suite quitté le club pour rejoindre Trou-aux-Biches Sharks et je suis revenu au club en 2024 et on a encore été champions. Je suis de nouveau parti pour Port-Louis cette fois mais nous avons toujours gardé des relations amicales. Soogam était quelqu'un de sincère qui a beaucoup donné au volley.

Il était trop jeune pour partir mais c'est la volonté de Dieu. Sans lui, ce ne sera pas pareil à Camp Ithier mais j'espère que son fils, Ashwyn, qui va prendre le relais marchera sur ses traces et continuera à investir dans le volley. J'espère qu'au cours de la saison, la Fédération mauricienne de Volley-Ball honorera comme il se doit la mémoire des membres de la famille du volley qui nous ont quittés récemment, Soogam, Nicolas Dupouy et Kervin Ramasawmy», a confié Gilbert Alfred, qui a participé à la venue au premier plan du Camp Ithier VBC.

Les titres finiront peut-être par appartenir aux archives, les générations de joueurs se succéderont et les visages changeront. Mais le Faucon Flacq Camp Ithier VBC restera durablement associé à celui qui lui a permis de s'installer parmi les grandes formations de l'océan Indien. Soogam Ramkalawon laisse derrière lui bien plus qu'un palmarès : une histoire, une identité et l'héritage d'un bâtisseur.

A son épouse Reshma, ses enfants Ashwyn et Arshi, la rédaction sportive de l'express présente ses plus sincères condoléances !