Et si les doigts devenaient des pinceaux ? Le 10 novembre, Lekol Lar Rodrig, également connu sous le nom de S'kool of Art, a accueilli l'artiste peintre Daniella Eole pour une masterclass consacrée au finger painting, une technique qui permet de créer autrement en utilisant directement les doigts pour donner vie aux couleurs et aux émotions. Cette rencontre artistique a offert aux membres de l'association l'occasion de sortir des méthodes traditionnelles et de laisser parler leur imagination. Dans une atmosphère placée sous le signe de la découverte et du partage, chacun a pu expérimenter cette approche, et jouer avec les textures, les mouvements et les couleurs, tout en développant sa propre sensibilité artistique.

Daniella Eole, artiste plasticienne et coach artistique.

Alexandre Clair, le président de la S'kool of Art, a souligné : «Ce genre d'initiative va bien au-delà de la simple découverte d'une nouvelle technique car notre mission ne se limite pas à enseigner le dessin ou la peinture.» Il a souhaité avant tout ouvrir des horizons, encourager l'exploration artistique et donner à chacun la possibilité de découvrir son propre potentiel créatif.

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Alexandre Clair a estimé qu'il est essentiel de permettre aux membres de comprendre que l'art ne se résume pas aux pinceaux et aux techniques conventionnelles. Chaque geste peut devenir un moyen d'expression, chaque couleur raconter une histoire et chaque création traduire une émotion.

Il a également tenu à saluer la contribution de Daniella Eole, dont le partage d'expérience et de savoir-faire avait apporté une nouvelle dimension à cette activité. «Accueillir une artiste qui accepte de partager son savoir-faire, son expérience et sa passion représente une véritable richesse pour notre association», a affirmé Alexandre Clair, qui s'est dit reconnaissant envers l'artiste pour sa disponibilité et son engagement.

À travers cette masterclass, la S'kool of Art a ainsi réaffirmé sa volonté de faire de l'association un espace où la créativité peut s'exprimer librement, sans limites ni barrières. Pour ses membres, cette expérience a surtout été une invitation à oser, à expérimenter et à regarder l'art sous un autre angle. Car parfois, il suffit de laisser ses doigts suivre son imagination pour découvrir une nouvelle façon de créer.

Daniella Eole, enseignante, artiste plasticienne et coach artistique, a animé l'atelier de finger art, offrant aux jeunes une parenthèse de créativité, de détente et de découverte. L'objectif de cette rencontre allait bien au-delà de l'apprentissage d'une nouvelle technique de peinture. Après une année scolaire marquée par les études et les examens, l'artiste a surtout souhaité offrir aux participants un moment pour souffler, s'évader et retrouver le plaisir de créer sans pression.

Elle a déclaré : «Je souhaitais offrir à ces jeunes un moment d'évasion, leur permettre de penser à autre chose, de s'exprimer librement et de profiter pleinement de l'instant présent.» Au fil de l'atelier, les jeunes ont découvert les possibilités qu'offre la peinture avec les doigts, en explorant les couleurs, les mélanges et les différentes textures. D'abord hésitants, ils se sont progressivement laissés emporter par l'expérience.

Les premières appréhensions ont rapidement fait place aux sourires, à l'enthousiasme et à une belle envie de créer. Certains étaient même impatients de réaliser d'autres tableaux.

Pour Daniella Eole, voir les jeunes prendre confiance en eux a été l'un des moments les plus marquants de cette rencontre. Elle a fait ressortir : «Ce qui m'a particulièrement touchée, c'est de voir ces jeunes découvrir avec émerveillement ce qu'ils étaient capables de réaliser avec leurs doigts car chaque enfant possède un potentiel créatif qui ne demande qu'à être encouragé.»

Cette première expérience à Rodrigues restera également un souvenir précieux pour l'artiste. Venue transmettre sa passion, elle est repartie avec le sentiment d'avoir elle aussi beaucoup reçu de cette rencontre humaine et artistique. Elle a tenu à remercier Alexandre Clair, Christanielle Clair, l'artiste Agathe ainsi que toute l'équipe de la S'kool of Art pour leur accueil chaleureux et leur contribution à la réussite de cette initiative.

Au-delà des tableaux réalisés, cet atelier a permis aux jeunes de découvrir le plaisir de créer autrement, de croire davantage en leurs capacités et de partager un moment loin des contraintes du quotidien. Une première à Rodrigues qui rappelle que l'art ne se mesure pas uniquement à la beauté d'une oeuvre, mais aussi aux sourires qu'il fait naître, à la confiance qu'il construit et aux souvenirs qu'il laisse.