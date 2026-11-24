Ils ont travaillé dans l'urgence, ont multiplié les heures supplémentaires et parfois sacrifié leurs nuits pour finaliser le rapport du Pay Research Bureau (PRB). Pourtant, près d'un an après cet exercice, une vingtaine de fonctionnaires du personnel technique attendent toujours leur réajustement salarial. Une situation qu'ils jugent «incompréhensible», d'autant que d'autres employés de l'organisme ont déjà obtenu le leur.

La reconnaissance attendra-t-elle encore ? C'est la question qu'ils se posent, ayant le sentiment que leurs efforts sont restés sans suite.

Ils se souviennent pourtant d'une course contre la montre pour finaliser le rapport dans les délais. «Nous avons travaillé d'arrache-pied. À quelques jours de la publication du rapport, nous avons fait des heures supplémentaires.

Il y a même certains jours où nous ne sommes rentrés à la maison qu'au petit matin, pour prendre une douche et voir la famille à peine une heure, avant de retourner au bureau et de continuer à travailler jusqu'à des heures extrêmement tardives», témoignent-ils.

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«On a eu un rush pour sortir le document, mais nous avons pu le faire.» Un effort collectif qu'ils estiment aujourd'hui insuffisamment reconnu. Si, depuis, les fonctionnaires ont pu prendre connaissance des recommandations du rapport et des aménagements apportés par le gouvernement, les membres du personnel technique concernés, eux, attendent toujours que leur situation salariale soit revue.

Requête au PMO

Le délai est d'autant plus difficile à comprendre qu'ils affirment que, lors des précédents exercices, les réajustements intervenaient généralement dans un délai maximal de deux mois après la publication du rapport. Ils estiment également être parmi les rares employés du secteur public à n'avoir toujours pas bénéficié d'ajustement lié à cet exercice. La situation est d'autant plus frustrante que le personnel non technique du PRB a, lui, déjà obtenu son réajustement salarial.

Face à cette attente prolongée, une requête a été adressée au Prime Minister's Office (PMO), sous lequel est placé le Pay Research Bureau, afin que leur situation soit examinée et qu'une décision soit prise dans les meilleurs délais.

En attendant une réponse, ces techniciens restent dans l'expectative. Après avoir contribué, dans des conditions particulièrement exigeantes, à la finalisation d'un document qui touche l'ensemble de la Fonction publique, ils espèrent désormais que leur propre dossier ne restera pas indéfiniment en suspens.