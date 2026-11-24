Vijay Makhan, qui avait soumis sa démission de son poste de Special Advisor auprès de Paul Bérenger en mars dans le sillage du départ de celui-ci, est de retour à l'hôtel du gouvernement. Il a entamé hier un nouveau contrat au Prime Minister's Office (PMO) en qualité de Special Advisor on Foreign Relations to the Government.

Selon nos informations, cela fait déjà plusieurs mois que la proposition de rejoindre l'équipe des conseillers de Navin Ramgoolam lui a été faite. «C'est mon domaine de compétences et j'écris souvent sur les questions liées aux relations internationales. Je viens également de publier un livre intitulé Geopolitics of the Indian Ocean. L'appel qui m'est lancé pour mettre mon expérience et mes connaissances au service de mon pays m'honore», a déclaré Vijay Makhan à l'express hier.

Diplomate, Vijay Makhan a terminé sa carrière avec le rang d'ambassadeur. Il a été le premier titulaire du poste de secrétaire aux Affaires étrangères, fonction qu'il a de nouveau occupée en 2003, après avoir accompli deux mandats électifs, d'abord comme secrétaire général adjoint de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), puis comme commissaire de l'Union africaine (UA) chargé des questions économiques.

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«J'ai conduit les délégations de l'OUA et de l'UA lors des négociations avec l'Organisation mondiale du commerce et avec l'Union européenne sur le partenariat économique. J'ai également dirigé des missions de médiation concernant les problèmes constitutionnels aux Comores et au Gabon. J'ai par ailleurs été l'envoyé spécial de la Commission de l'UA en Mauritanie pour accompagner le retour à l'ordre constitutionnel.»

Vijay Makhan espère pouvoir contribuer «de façon conséquente à la formulation de notre politique étrangère». Il conclut : «Je me mets au service du pays dans ce domaine précis.»