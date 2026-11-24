Le Freedom Festival fait escale à Mahajanga pour célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine et l'amitié entre les États-Unis et Madagascar.

Après Antananarivo et Tolagnaro, Mahajanga a accueilli le Freedom Festival, organisé à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. L'événement a également célébré près de 160 ans d'amitié entre les États-Unis et Madagascar, dont les relations remontent à la signature d'un premier traité commercial bilatéral en 1867.

Organisé en partenariat avec la Fondation Axian, le festival s'est tenu samedi et dimanche à l'American Corner, sur le parvis du Wello Center, à Mahajanga Be. Ryan Peseckas, conseiller chargé de la communication et des affaires culturelles à l'ambassade des États-Unis, a inauguré le festival samedi en présence de représentants des autorités locales, dont le préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana.

Nassif Mahavita, directeur des affaires sociales et publiques de la région Boeny, Auguste Gaël Voaharimihajarison, directeur de la planification et de la performance à la mairie de Mahajanga, et Mendrika Valisoa Razakamiadana, représentante de la Fondation Axian, ont également assisté à la cérémonie d'ouverture.

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« Ensemble, nos deux nations ont bâti une relation fondée sur le respect mutuel, des intérêts communs et une amitié sincère. Il est tout à fait approprié que nous célébrions ici notre histoire commune. L'ambassade réaffirme son engagement à renforcer l'amitié entre les peuples américain et malgache », a souligné Ryan Peseckas dans son discours d'ouverture.

Projets d'entrepreneuriat

Le festival a célébré trois droits énoncés dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis : la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Des expositions et des animations ont fait découvrir aux visiteurs l'histoire, la culture et les innovations du pays. Le programme mêlait musique américaine, slam et danse en ligne. Il proposait aussi un quiz, un concours d'épellation et la projection d'un film.

Les jeunes ont pu se renseigner sur les études aux États-Unis auprès d'EducationUSA, un réseau d'orientation soutenu par le gouvernement américain. Ils ont aussi découvert eLibraryUSA, une bibliothèque numérique qui donne gratuitement accès à des livres, à des articles et à des ressources pédagogiques. Des volontaires du Peace Corps ont présenté leur travail auprès des communautés malgaches et échangé en anglais avec les visiteurs.

Dimanche, le festival s'est achevé par la remise des prix du concours du Club de l'entrepreneuriat, organisé en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Mahajanga.

Le projet EcoBrush de Volana Diamondra a Randrianomenjanahary a remporté le premier prix. Larissa a décroché le deuxième prix avec son projet d'élevage de poulets, tandis que Ludmilah Bien Venu a obtenu le troisième prix pour son projet Jam Tsitoro. Le prix spécial du jury a été décerné à Angeline Razafindrafara pour ses créations au crochet.