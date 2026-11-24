Des travaux d'aménagement doivent prochainement démarrer aux grottes de Belobaka et au Cirque rouge, avec l'appui du Fonds Lovako. La décision fait suite à une mission conduite la semaine dernière à Mahajanga par Théo Rakotovao, directeur général de la culture, et Elda Narijaona, directrice du Fonds Lovako.

Ces aménagements s'inscrivent dans la politique du ministère de la Communication et de la Culture visant à mieux protéger et valoriser le patrimoine culturel de la région Boeny. Théo Rakotovao a indiqué que le ministère mobiliserait le Fonds Lovako, chargé de la gestion des monuments et des sites historiques, pour assurer leur protection et leur conservation.

Des réunions se sont tenues sur les deux sites et au restaurant Coco Lodge. Elles ont réuni notamment Angelo Ramamonjisoa, directeur régional du tourisme du Boeny, Tantely Fanja Oliva Franckline Rafaraharinivo, directrice régionale de la communication et de la culture du Boeny, ainsi que des partenaires et des représentants des autorités compétentes.

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Les participants ont examiné les modalités de gestion partagée des deux sites, notamment le prix des billets, leur distribution, le rôle du percepteur et les prestations des guides. Ils ont également cherché des solutions pour que les communautés locales bénéficient des retombées de la fréquentation touristique.

« Ces actions concrètes marquent un tournant majeur pour la valorisation durable de notre potentiel écotouristique, la sécurité des visiteurs et le rayonnement de Mahajanga », a déclaré Sidine Käed, président du conseil d'administration de l'Office régional du tourisme du Boeny.

Des travaux sont également prévus à la grotte d'Anjohibe et au Village touristique.