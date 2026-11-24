Les travaux de construction d'un canal d'irrigation de 3,6 kilomètres ont démarré vendredi dernier dans les communes de Bekalila et de Betaramahay, dans le district de Marovoay.

Une fois achevé, le futur canal permettra d'irriguer plus de 1 500 hectares, couvrant le secteur 5 de la commune de Tsararano et une partie du secteur 6 de la commune d'Anosinalainolona dans le district de Marovoay. Financé par le Projet de résilience des systèmes alimentaires (FSRP), cet aménagement vise à renforcer le réseau d'irrigation des plaines.

Le directeur régional de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du Boeny a représenté la direction régionale lors du lancement des travaux, accompagné du chef du service régional du génie rural. L'entreprise Tahina est chargée de la construction du canal. Le bureau d'études GERCO assurera le suivi technique du chantier, dont la durée prévue est de six mois.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'aménagement doit améliorer l'approvisionnement en eau des exploitations agricoles, étendre les surfaces cultivées et améliorer les rendements. La hausse de la production attendue doit contribuer à l'autosuffisance alimentaire. « Cette infrastructure témoigne des efforts déployés par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, à travers le projet FSRP, pour renforcer l'infrastructure d'irrigation, accroître la production agricole et atteindre l'objectif d'indépendance alimentaire. Une agriculture prospère est un gage de souveraineté alimentaire », a souligné le directeur régional.

Financé par la Banque mondiale pour la période 2022-2029, le FSRP est piloté par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. À Marovoay, il vise à sécuriser la production rizicole face aux aléas climatiques. Le projet prévoit également la distribution de semences certifiées et d'équipements agricoles.

Marovoay est l'un des principaux greniers à riz de Madagascar. Chaque année, l'ensablement des rizières et les aléas climatiques affectent des milliers d'hectares et entraînent d'importantes pertes de récolte.