La justice malgache franchit un nouveau cap dans l'affaire des cinq Boeing 777 immatriculés à Madagascar avant d'être transférés en Iran. Le parquet du Pôle anti-corruption (PAC) a requis des mandats d'arrêt contre l'ancien président de la République, Andry Rajoelina, et son ancien Premier ministre, Christian Ntsay. Les deux hommes sont notamment visés par des accusations liées au financement du terrorisme et à l'acquisition d'armes lourdes.

Cette nouvelle offensive judiciaire s'inscrit dans le cadre du deuxième volet de cette affaire aux ramifications internationales. Elle fait suite à une plainte déposée le 23 octobre par l'Aviation civile de Madagascar auprès du doyen des juges d'instruction.

Dans une déclaration vidéo diffusée samedi, Jessé Ramorasata, premier substitut du procureur près le PAC, a annoncé l'inculpation de 13 personnes supplémentaires, soupçonnées d'avoir participé directement ou indirectement au transfert des cinq appareils vers l'Iran. Onze d'entre elles ont été placées en détention préventive. Des mandats d'arrêt ont été requis contre les deux anciens responsables politiques, qui ont quitté Madagascar en octobre 2025.

Des accusations plus lourdes

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L'évolution majeure de cette procédure réside dans l'élargissement des chefs d'accusation. Le parquet retient désormais la complicité de financement du terrorisme ainsi que le financement de l'acquisition d'armes lourdes. Pour justifier cette requalification, le magistrat évoque la destination finale des cinq appareils, transférés à une compagnie privée iranienne faisant l'objet de sanctions de l'Union européenne et des États-Unis.

Selon les explications de Jessé Ramorasata, ces sanctions constituent un élément déterminant dans l'appréciation des liens présumés de cette compagnie avec des réseaux terroristes et des activités liées à la fourniture d'armes lourdes.

Ces nouvelles accusations ne concernent pas uniquement les 13 personnes récemment inculpées. Elles s'étendent également aux 32 personnes déjà poursuivies dans le premier volet de l'affaire. Au total, 45 personnes sont ainsi concernées par les deux procédures.

Un dossier toujours en évolution

Parallèlement, le premier volet de l'affaire connaît un nouveau développement judiciaire. Les avocats de la défense ont fait appel d'un arrêt avant-dire droit rendu le 5 novembre par le tribunal correctionnel. Le dossier a depuis été transmis à la Cour d'appel.

Les réquisitions de mandats d'arrêt contre Andry Rajoelina et Christian Ntsay ne signifient toutefois pas que ces mesures ont déjà été délivrées. La décision appartient désormais aux autorités judiciaires compétentes. Les deux anciens dirigeants bénéficient, à ce stade, de la présomption d'innocence.

L'affaire des Boeing 777 prend ainsi une dimension politique et judiciaire majeure à Madagascar, les investigations remontant désormais jusqu'aux plus hautes sphères de l'ancien pouvoir.