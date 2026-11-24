Trois semaines après les premières opérations policières dans le cadre de l'affaire Dreamer, Wendip Appaya suscite toujours l'intérêt des enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Une nouvelle perquisition a été menée à son domicile de Tranquebar, vendredi 20 novembre. Ses déplacements, ses fréquentations et certaines rencontres intéressent les enquêteurs.

Ce n'est pas la première fois que le domicile de Wendip Appaya fait l'objet d'une intervention policière. Une précédente descente chez ce directeur de compagnie de 44 ans avait déjà été effectuée, au début des opérations, le 26 octobre, après la saisie du yacht Dreamer, soupçonné d'avoir permis le convoyage de 1,5 tonne de stupéfiants depuis la Thaïlande. Depuis, les enquêteurs continuent de s'intéresser aux déplacements d'Appaya et à ses fréquentations afin de recueillir des éléments susceptibles d'éclairer certains aspects de leurs investigations.

Les limiers de l'ADSU soupçonnent également une rencontre qu'Appaya aurait eue à proximité du Champ-de-Mars. Il aurait été aperçu sortant d'un 4x4 gris aux vitres teintées, en possession d'un colis jugé suspect. La nature de ce paquet, ainsi que l'identité des personnes présentes lors de cette rencontre, restent à déterminer par les enquêteurs.