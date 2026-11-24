La Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB) veut mettre toutes les chances de son coté en vue du tournoi de beach volley des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) aux Comores en août de l'année prochaine. Il y aura quatre médailles d'or en jeu à Moroni et il faudra être bien préparés pour pouvoir les viser.

Et ce, même si les récents résultats de nos représentants dans la zone 7 ont été très bons. Pour rappel, en masculin, Gilbert Alfred et Akash Doobraz ont été vainqueurs lors du zonal Tour 1 aux Seychelles en juillet et du zonal Tour 2 aux Comores en octobre. Chez les dames, Valentine Paul et Stephie Rosalba avaient été finalistes aux Seychelles alors que sur le sable comorien, Stéphanie Latour et Valentine Paul avaient été sacrées.

Le hic c'est que la FMVB n'a toujours pas l'autorisation de la Beach Authority pour utiliser la plage de Flic-en-Flac pour les sessions d'entraînement et l'organisation de tournois. «Nous voulons relancer les compétitions de beach volley mais nous attendons l'autorisation de la Beach Authority», a rappelé le président de la FMVB, Fayzal Bundhun, lors d'une conférence de presse tenue le 12 novembre dernier.

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Celui-ci a annoncé que Pascal Ava a été nommé entraîneur national et que dans cette optique que l'opportunité de suivre un séminaire de haut niveau à Saly au Sénégal en août dernier lui avait été offerte. «La tenue de tournois permettra à Pascal Ava d'identifier de nouveaux potentiels présélectionnés. Une présélection a été mise en place mais elle reste ouverte», a encore précisé Bundhun.

Il nous revient que la FMVB fera une nouvelle demande à la Beach Authority pour bénéficier de la plage de Flic-en-Flac pour les entraînements et les tournois pour les mois de janvier et février. En espérant que l'organisme public n'adoptera pas la même position que par le passé en répondant que «jouer au ballon sur les plages est interdit par la loi», comme l'a mentionné Bundhun.

Le président de la FMVB a aussi précisé que le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a accordé un budget s'élevant à Rs 700,000 pour la préparation pour les JIOI. «Ce budget servira à financer la participation à des tournois à l'étranger et possiblement à faire venir des sparring-partners à Maurice. Nous espérons obtenir une rallonge de la part du MJS à l'approche des JIOI», a encore fait ressortir l'homme fort du volley local.