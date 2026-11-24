L'intelligence artificielle (IA) ouvre de nouvelles perspectives dans les métiers de la comptabilité et de l'audit. Pour les comptables et les auditeurs, elle représente une occasion de gagner du temps, de faciliter certaines tâches et d'améliorer l'analyse des informations financières. Mais son utilisation soulève aussi des questions sur la fiabilité des informations, la confidentialité des données et la responsabilité des professionnels. Ces enjeux étaient au coeur du premier AI Innovation Summit organisé par le Mauritius Institute of Professional Accountants (MIPA), les 11 et 12 novembre, au Maritim Resort & Spa, à Balaclava.

La cérémonie d'ouverture, le 11 novembre, s'est déroulée en présence de Rajen Narsinghen, *junior minister *aux Affaires étrangères, qui était l'invité d'honneur. Dans son discours, Ravin Seechurn, chairperson de MIPA, a rappelé que derrière les chiffres, les rapports et les états financiers se trouvent avant tout des personnes. Des entrepreneurs qui investissent leurs économies dans leur entreprise, des salariés qui dépendent de leur emploi et des familles dont l'avenir peut être lié aux décisions financières prises.

Tous comptent sur les professionnels pour obtenir des informations exactes, des conseils fiables et un accompagnement adapté. «We must consider how it can help us do our work better and serve people more effectively», a-t-il déclaré, soulignant que l'intelligence artificielle doit contribuer à améliorer le travail des professionnels et les services proposés à leurs clients.

Concrètement, l'IA peut aider à organiser des informations, prendre en charge certaines tâches répétitives et repérer des transactions inhabituelles nécessitant une attention particulière. Pour les comptables et les auditeurs qui doivent examiner d'importants volumes de documents, ces outils peuvent faciliter le travail et libérer du temps pour approfondir les analyses et échanger davantage avec leurs clients.

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Toutefois, les résultats produits ne doivent pas être considérés comme des réponses incontestables. Ils peuvent comporter des erreurs ou manquer de contexte. Les professionnels doivent donc les vérifier avant toute utilisation. «Professional judgement remains essential», a rappelé Ravin Seechurn. Lorsqu'un comptable conseille un client ou qu'un auditeur signe un rapport, il demeure responsable de son travail. L'expérience et l'esprit critique restent ainsi indispensables.

La protection des données confidentielles constitue un autre défi. Les professionnels manipulent des informations financières sensibles qui leur sont confiées par leurs clients. Ils doivent donc comprendre comment les outils utilisés traitent ces données et veiller à leur protection.

L'évolution des pratiques concerne également les compétences. Si certains professionnels sont déjà à l'aise avec l'intelligence artificielle, d'autres ne savent pas nécessairement par où commencer.

Pour le chairperson du MIPA, chacun doit pouvoir s'adapter à son rythme, avec des conseils pratiques et des occasions de se familiariser avec ces technologies. Les expériences des différentes générations peuvent également se compléter. Les professionnels expérimentés apportent leur connaissance des entreprises, tandis que les jeunes collègues proposent de nouvelles idées et une autre approche des technologies.

Le MIPA entend accompagner ses membres à travers des formations et des échanges. L'accès à ces outils pour les petites structures doit aussi être pris en compte, en fonction de leurs besoins et de leurs ressources.

À travers ce premier sommet, l'institut souhaite préparer les professionnels mauriciens aux changements à venir. Si l'IA est appelée à occuper une place grandissante dans la comptabilité et l'audit, elle ne remplace ni l'expérience ni le sens des responsabilités. La confiance accordée à ces professionnels dépendra toujours de leur capacité à vérifier les informations, à exercer leur jugement et à assumer leurs décisions.