Le Koweït a condamné les attaques de drones ayant visé plusieurs sites dans la capitale soudanaise, Khartoum, notamment un bâtiment des Nations unies, faisant des victimes civiles et des dégâts matériels.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère koweïtien des Affaires étrangères a rejeté toute attaque contre des biens civils, des infrastructures vitales et les locaux des organisations internationales. Il a appelé au respect du droit international humanitaire et à la protection de la population soudanaise contre de nouvelles souffrances.

Le Koweït a réaffirmé son soutien à l'unité, à la souveraineté et à la stabilité du Soudan ainsi qu'à ses institutions légitimes, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes et en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.