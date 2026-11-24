Dans « Les nouveaux immigrés, transclasses du Sud » (Editions L'Harmattan), le sociologue Mehdi Ben Hadj Mabrouk analyse une mutation majeure des migrations contemporaines : le départ croissant vers l'Europe de jeunes diplômés issus des pays du Sud. Plus qu'un simple phénomène économique, il y voit le symptôme d'une crise de confiance dans les promesses de promotion sociale offertes par leurs sociétés d'origine.

Un sociologue entre deux rives

Agrégé et docteur en philosophie, ancien élève de l'École normale supérieure de Tunis, Mehdi Ben Hadj Mabrouk, originaire de Bizerte, appartient lui-même à cette génération de diplômés dont les trajectoires se déploient entre les deux rives de la Méditerranée. Cette proximité avec son objet d'étude donne à son essai une tonalité particulière : celle d'un travail rigoureux de sociologie éclairé par une connaissance intime des réalités qu'il décrit.

Une nouvelle figure de l'immigration

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Longtemps, l'immigration vers l'Europe a été associée aux ouvriers, aux travailleurs agricoles ou aux populations peu qualifiées en quête d'un avenir meilleur. Cette image correspond de moins en moins aux réalités actuelles.

Dans « Les nouveaux immigrés, transclasses du Sud », paru en 2026 chez L'Harmattan, Mehdi Ben Hadj Mabrouk s'intéresse à une population en pleine expansion : les diplômés de l'enseignement supérieur qui choisissent de poursuivre leur vie professionnelle en Europe, notamment en France.

Pour l'auteur, ce mouvement, qui s'est intensifié depuis le début des années 2000 et plus encore après les bouleversements politiques de la dernière décennie, constitue l'une des transformations sociales les plus significatives des sociétés du Sud.

Les « transclasses du Sud »

Le concept central du livre est celui de « transclasses du Sud ».

Traditionnellement, le terme « transclasse » désigne une personne qui franchit les frontières de son milieu social d'origine. Selon Mehdi Ben Hadj Mabrouk, cette mobilité passe désormais, pour de nombreux diplômés, par une mobilité géographique. Autrement dit, l'ascension sociale semble de plus en plus conditionnée par le départ.

L'idée trouve un écho particulier dans les sociétés maghrébines et plus largement dans plusieurs pays du Sud. Aujourd'hui, combien de familles considèrent qu'un médecin, un ingénieur ou un chercheur a davantage de chances de réussir sa carrière à l'étranger que dans son propre pays ?

La promesse affaiblie du diplôme

L'une des thèses les plus convaincantes de l'ouvrage concerne l'affaiblissement du rôle traditionnel du diplôme comme vecteur de promotion sociale.

Au lendemain des indépendances, l'école et l'université représentaient souvent une voie privilégiée vers la réussite. Cette promesse apparaît aujourd'hui moins évidente. Chômage des diplômés, difficultés d'insertion, faibles perspectives de carrière et sentiment de blocage institutionnel alimentent le désir de départ.

Le mérite du livre est de montrer que cette émigration ne s'explique pas seulement par des considérations salariales. Elle touche également à la reconnaissance sociale, à la liberté d'action, à la valorisation des compétences et à la confiance dans les institutions.

Entre réussite et malaise

L'essai explore également les contradictions vécues par ces nouveaux migrants.

Souvent intégrés et professionnellement reconnus dans leur pays d'accueil, ils demeurent attachés à leur société d'origine. Beaucoup continuent de suivre son actualité, d'aider leurs proches et d'entretenir des liens culturels forts.

Mais cette réussite s'accompagne parfois d'un sentiment d'ambivalence. Nombre d'entre eux savent que leur formation a été financée par leur pays avant que leurs compétences ne profitent à d'autres économies. Cette tension entre accomplissement personnel et responsabilité collective constitue l'un des aspects les plus intéressants du livre.

Une lecture politique de l'émigration

Au-delà de la question migratoire, l'auteur invite à une réflexion plus large sur l'état des sociétés du Sud.

Pour lui, le départ massif des diplômés ne relève pas uniquement de choix individuels. Il agit comme un révélateur des dysfonctionnements économiques, sociaux et politiques qui fragilisent l'attractivité de ces pays auprès de leurs propres élites.

L'émigration devient ainsi un indicateur de confiance. Lorsqu'un nombre croissant de diplômés estime que son avenir se construit ailleurs, c'est la capacité d'une société à retenir ses talents qui se trouve interrogée.

Accessible et solidement documenté, l'ouvrage évite les caricatures. Il ne fait ni de l'Europe un eldorado ni des pays du Sud des espaces sans avenir. Son principal mérite est d'éclairer une réalité souvent observée mais rarement pensée dans toute sa profondeur.

À travers le destin de ces diplômés en mouvement, c'est finalement une question universelle qui est posée : que devient une société lorsque ses enfants les plus instruits considèrent l'exil non plus comme une exception, mais comme la continuité naturelle de leur parcours ?