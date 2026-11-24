La maire intérimaire de Lubumbashi, Joyce Tunda, affirme que le gouvernement provincial du Haut-Katanga privilégie le dialogue pour résoudre le différend foncier qui l'oppose à l'Église catholique au sujet de la concession de Tshamalale, située dans la commune Annexe. Dans une déclaration lundi 23 novembre dans la soirée, après les échauffourées entre les fidèles catholiques et la police, qui a dispersé leur marche pacifique, elle a déploré l'absence de l'archevêque de Lubumbashi, Fulgence Muteba, aux dernières séances de concertation pour trouver une solution.

Joyce Tunda explique que les autorités provinciales avaient entrepris, depuis quelques jours, plusieurs démarches pour trouver une issue concertée à ce différend.

Selon elle, le gouvernement provincial notamment convoqué en urgence, avait il y a peu, une réunion du Comité provincial de sécurité, élargie aux responsables de l'Église catholique, afin d'examiner la situation et d'envisager des solutions durables.

La maire intérimaire indique également que l'archevêque de Lubumbashi avait été invité à une séance de concertation samedi dernier, mais qu'il s'était fait représenter par un prêtre qui, selon elle, ne disposait pas d'un mandat pour engager officiellement l'Église dans les discussions.

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Une nouvelle invitation lui aurait ensuite été adressée lundi 23 novembre, jour prévu pour la marche, sans qu'il y donne suite.

« Malheureusement, l'Église catholique s'est davantage focalisée sur l'organisation d'une marche non autorisée que sur le dialogue proposé par les autorités provinciales », a rapporté Joyce Tunda.

Tous nos efforts pour recueillir la réaction de l'archevêque de Lubumbashi à ces déclarations n'ont pas abouti. Par ailleurs, une conférence de presse de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) est annoncée ce mardi à Lubumbashi ce mardi 24 novembre.

Par ailleurs, la maire intérimaire dénonce la présence présumée de membres de partis politiques de l'opposition parmi les participants à la marche organisée lundi par l'Église catholique.

Elle affirme que les services de sécurité ont constaté l'infiltration de personnes qui auraient cherché à paralyser les activités dans la ville. Ces accusations n'ont toutefois pas été étayées par des éléments présentés dans sa déclaration.

Une marche dispersée par la police

La marche organisée le 23 novembre par l'Église catholique à Lubumbashi visait notamment à réclamer l'exécution d'une décision judiciaire relative à la démolition de constructions jugées anarchiques sur une concession de l'Église, située au quartier Tshamalale.

La manifestation avait été interdite au préalable par la maire de Lubumbashi. Les forces de l'ordre avaient empêché le rassemblement des fidèles à la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul, point de départ initialement prévu par les organisateurs.

Des évêques, des prêtres, des séminaristes et plusieurs fidèles s'étaient ensuite regroupés aux abords de la paroisse Notre-Dame de la Paix, près du Grand Séminaire. La police avait dispersé le rassemblement à l'aide de gaz lacrymogènes, selon plusieurs sources locales.

L'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Lubumbashi, Jean-Marie Musul, avait dénoncé cette intervention policière et défendu le droit des fidèles à manifester pacifiquement.

« Nous avons le droit de manifester pacifiquement », avait-t-il rappelé.