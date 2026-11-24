La Police nationale congolaise (PNC) annonce le démantèlement d'un réseau présumé spécialisé dans la fabrication et la commercialisation illégale de fausses plaques d'immatriculation à Kinshasa. Les personnes interpellées ont été présentées, lundi 23 novembre, au ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani.

L'opération a été menée par des officiers de police judiciaire. L'équipe chargée de l'enquête était conduite par le commissaire divisionnaire Isaac-Bertin Balepukayi Mwakadi, qui a présenté aux autorités les premiers éléments sur le fonctionnement présumé de ce réseau.

Des plaques fabriquées en Chine et importées en RDC

Selon les premières informations que le ministère de l'Inyerieur a communiqué sur son compte X, le réseau serait dirigé par un ressortissant chinois. Les fausses plaques d'immatriculation seraient fabriquées en Chine, puis acheminées en République démocratique du Congo pour être vendues en dehors du circuit légal.

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Le ministère rappelle que la délivrance officielle des plaques d'immatriculation relève pourtant de la Direction générale des impôts (DGI).

Les enquêteurs cherchent désormais à établir les responsabilités des personnes interpellées et à déterminer l'étendue des activités de ce réseau présumé.

Pour le ministère de l'Intérieur, cette opération s'inscrit dans les efforts visant à démanteler les réseaux impliqués dans la fabrication et la commercialisation de faux documents et d'accessoires d'identification des véhicules.

Les autorités estiment que ces pratiques peuvent faciliter certaines activités criminelles, notamment les braquages, en permettant l'utilisation de véhicules portant de fausses plaques.

Le ministère réaffirme la détermination sa à lutter contre les réseaux opérant dans l'illégalité et les groupes criminels qui menacent la sécurité des Congolais.