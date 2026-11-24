L'Assemblée provinciale du Sud-Kivu a déclaré recevable, lundi 23 novembre, une proposition d'édit portant sur l'assainissement et la gestion des eaux usées issues des toilettes et des urinoirs. Initié par le député provincial Ananie Lunanga, élu de Bukavu, ce texte vise à renforcer l'hygiène publique, à protéger l'environnement et à prévenir les maladies liées à l'insalubrité, notamment le choléra et la dysenterie.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par des difficultés récurrentes d'assainissement dans plusieurs agglomérations de la province. Selon son initiateur, elle vise à doter le Sud-Kivu d'un cadre légal adapté à la gestion des eaux usées et à la protection de la santé publique.

Structurée en sept titres et 43 articles, la proposition d'édit interdit notamment le déversement des eaux usées non traitées dans les caniveaux, les cours d'eau et d'autres espaces naturels.

Elle établit également des normes relatives à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des installations destinées à l'évacuation et au traitement des eaux vannes. Des obligations particulières sont prévues pour les propriétaires immobiliers et les entreprises spécialisées dans les opérations de vidange.

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Le texte prévoit aussi l'élaboration de plans d'assainissement à l'échelle des villes et des communes. Leur mise en oeuvre devrait associer les autorités locales, les chefs et comités de quartier, les universités ainsi que les acteurs du secteur privé.

L'objectif est de favoriser une gestion coordonnée de l'assainissement et d'améliorer durablement le cadre de vie des populations.

Des amendes pouvant atteindre 50 millions de francs congolais

Pour garantir le respect de ces dispositions, la proposition prévoit des sanctions financières allant de 30 000 à 50 millions de francs congolais constants. Les amendes pourront être doublées en cas de récidive.

Le texte prévoit également la fermeture administrative d'un établissement pour une durée maximale de trois mois lorsque les infractions sont particulièrement graves ou répétées.

Déclarée recevable, la proposition d'édit devra désormais être examinée plus en profondeur au sein de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu.

Si elle est adoptée, son promoteur estime que cette réglementation pourrait contribuer à renforcer la salubrité publique, réduire les risques sanitaires et améliorer la gestion environnementale dans les villes et territoires du Sud-Kivu.