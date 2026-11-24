L'évêque du diocèse catholique de Bunia, Monseigneur Dieudonné Uringi, a appelé, dimanche 22 novembre, à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse, les jeunes de l'Ituri à ne pas céder au découragement face aux défis sécuritaires et socio-économiques de la province. Il les a encouragés à s'engager en faveur de la paix, du dialogue et de la cohésion sociale.

Dans une région marquée par les violences armées, les déplacements de populations et la précarité, le prélat estime que la jeunesse a un rôle important à jouer dans la reconstruction du tissu social et le rapprochement entre les communautés.

S'adressant aux jeunes réunis pour cette célébration, Monseigneur Dieudonné Uringi a insisté sur le vivre-ensemble, le pardon et la réconciliation comme conditions d'une paix durable.

« Malgré les difficultés que traverse notre région, ne perdez pas courage. Soyez des artisans de paix, des témoins de l'espérance. Privilégiez le dialogue, le pardon et la réconciliation. Les différences ne doivent pas nous diviser », a-t-il déclaré.

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L'évêque invite ainsi les jeunes à dépasser les divisions et à contribuer activement à la stabilité de l'Ituri.

Faire face aux défis de la jeunesse

De son côté, l'abbé Jean-de-Dieu Lobo, président de la Commission diocésaine des jeunes, a attiré l'attention sur les multiples difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes de la province.

Il a cité notamment le chômage, la pauvreté ainsi que les conséquences psychologiques et sociales des conflits qui affectent plusieurs localités de l'Ituri.

Selon lui, ces difficultés poussent parfois certains jeunes à se réfugier dans la consommation d'alcool ou de drogues.

« Les jeunes font face à la pauvreté, au chômage et à plusieurs blessures physiques, psychologiques et spirituelles. Certains sont tentés par l'alcool et la drogue. Mais le message du Saint-Père nous invite à garder courage et à ne pas nous décourager », a-t-il souligné.

À travers ce message, les responsables du diocèse de Bunia disent vouloir encourager les jeunes à reprendre confiance en l'avenir et à s'impliquer davantage dans les initiatives favorisant la paix, la solidarité et le développement.

Ils estiment que la jeunesse constitue une force capable de contribuer à la réconciliation et à la reconstruction de l'Ituri, une province qui continue de faire face à des défis sécuritaires et humanitaires importants.