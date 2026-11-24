Des habitants de plusieurs localités situées au nord de Bunia, en Ituri, affluent depuis lundi 23 novembre vers le chef-lieu de la province pour fuir les affrontements entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP), rapportent des sources concordantes. Les combats, qui ont notamment touché Iga-Barrière, Lindji et Lopa, dans le territoire de Djugu, ont fait au moins dix morts, dont sept miliciens et trois civils, selon un bilan provisoire de sources sécuritaires.

D'après ces sources, la situation sécuritaire reste préoccupante depuis le week-end dans ces trois agglomérations situées à environ 25 kilomètres au nord de Bunia, sur la route nationale numéro 27 (RN27).

Dimanche soir, deux militaires et un conducteur de taxi, ont été tués aux environs de Lopa. Le lendemain, lundi, des miliciens de la CRP ont fait incursion dans les localités d'Iga-Barrière, Lindji et Lopa, avant d'être repoussés par les FARDC, affirment des sources sécuritaires.

Le bilan provisoire de ces affrontements fait état de dix morts. L'armée affirme avoir également récupéré trois armes et leurs munitions. Malgré les opérations militaires en cours, Lindji et Lopa restent sous la menace de ce groupe armé, ajoutent des témoins.

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Des activités économiques paralysées

Ces violences perturbent fortement la vie économique dans les localités touchées. Boutiques, magasins, marchés et pharmacies restent fermés. Les habitants limitent leurs déplacements par crainte de nouvelles attaques, notent des sources locales.

Cette situation provoque également des mouvements de population vers Bunia. Des habitants de Makpo, Centrale Soleniama et Bamumu, situés à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la province, se déplacent vers le centre-ville pour se mettre à l'abri.

La circulation reste très timide sur la RN27, notamment sur l'axe Bunia-Gina. Cette route constitue pourtant une importante voie d'approvisionnement de Bunia et d'autres grandes agglomérations de l'Ituri en produits de première nécessité.

À Bunia, ces violences alimentent la psychose au sein de la population. Des habitants appellent les autorités à renforcer les dispositifs de sécurité afin de protéger les civils, de sécuriser les localités menacées et de rétablir la circulation sur cet axe routier.