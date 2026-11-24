C'est ce mardi 24 novembre, que le Tribunal arbitral du sport (TAS) doit rendre sa décision sur le contentieux, au sujet de l'issue de la finale de la CAN 2025.

Au-delà des controverses, des incidents et des rebondissements qui ont jalonné cette soirée du 18 janvier 2026, une séquence demeure particulièrement gravée dans les mémoires. Il s'agit de la tentative de panenka de Brahim Díaz, face à Édouard Mendy.

Dix mois après la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, Édouard Mendy a révélé les coulisses de son duel psychologique avec Brahim Díaz. Invité sur Canal+ Afrique, le gardien sénégalais est revenu sur la stratégie mise en place pour faire douter le tireur marocain, à un moment où celui-ci pouvait offrir le titre aux Lions de l'Atlas.

« Je voulais mettre de l'incertitude dans la tête de Brahim Diaz pour que le temps joue contre lui », a expliqué Mendy. Sa méthode consistait notamment à occuper davantage l'espace devant son adversaire. « Quand il me voit plus proche, il me voit beaucoup plus grand et la cage lui paraît plus petite », a-t-il précisé. Le portier sénégalais culmine à 1,94 m, contre 1,70 m pour l'attaquant du Real Madrid.

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Face à ce gardien imposant, Brahim Díaz a finalement choisi la panenka. Un geste audacieux, mais particulièrement risqué dans un tel contexte. Mendy n'a pas plongé. Il est resté debout et a capté sans difficulté le ballon.

Cette technique a pourtant réussi à d'autres. Zinédine Zidane avait, lui aussi, osé la panenka en finale de la Coupe du monde 2006 contre l'Italie. Face à Gianluigi Buffon, le Français avait réussi son pari. Le ballon avait touché la barre transversale avant de franchir la ligne. « La panenka, si vous la loupez, vous êtes un peu ridicule », avait-il reconnu par la suite. Une prise de risque calculée, exécutée avec une maîtrise exceptionnelle.

S'il avait réussi son geste, l'attaquant marocain serait probablement entré dans l'histoire comme le héros de son pays, celui qui aurait fait basculer une finale à l'avantage du Maroc. Mais ce soir-là, le destin sportif a pris une autre direction. Mendy a tenu bon, et Pape Gueye a ensuite inscrit le but qui a donné au Sénégal la victoire sur le terrain, sur le score de 1-0 après prolongation. Peut-être, au fond, tout s'est-il joué sur cette panenka.