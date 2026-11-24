Ce mardi 24 novembre 2026, tous les regards sont tournés vers Lausanne, en Suisse, où le Tribunal arbitral du sport (TAS) doit rendre sa sentence dans le litige opposant le Sénégal au Maroc autour de la finale de la CAN 2025.

Le 18 janvier dernier, sur la pelouse de Rabat, les Lions avaient remporté la finale face aux Lions de l'Atlas (1-0), après prolongation. Mais, deux mois plus tard, le 17 mars, le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) renversait le résultat en déclarant le Sénégal forfait et en attribuant la victoire au Maroc sur tapis vert (3-0).

Le 25 mars, la Fédération sénégalaise de football (FSF) saisissait à son tour le TAS pour contester cette décision et demander l'annulation de la sanction, ainsi que la reconnaissance du Sénégal comme vainqueur de la compétition.

Ce mardi, la sentence du TAS est donc très attendue. Elle pourrait mettre un terme à ce feuilleton juridico-sportif qui tient en haleine les supporters des deux pays depuis plusieurs mois.

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Mais cette décision constituera-t-elle réellement le dernier acte de cette bataille ? Pas nécessairement. Car, si le TAS représente la dernière instance de recours dans l'ordre juridictionnel sportif ordinaire, ses sentences peuvent, dans des conditions très strictes, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral suisse. Celui-ci ne rejugera toutefois pas l'affaire sur le fond : son contrôle porte essentiellement sur le respect de certaines garanties juridiques et règles fondamentales de procédure.

Explications.

Qu'est-ce que le TAS ?

Le TAS est une juridiction arbitrale internationale spécialisée dans le règlement des litiges liés au sport. Basé à Lausanne, en Suisse, il constitue, dans la plupart des cas, la dernière instance de recours en matière sportive, y compris dans le football.

Son fonctionnement repose sur un système d'arbitrage. Pour chaque affaire, les arbitres sont désignés conformément aux règles de procédure du TAS, parmi une liste de spécialistes du droit du sport. Dans les procédures d'appel, le panel est généralement composé de trois membres, chargés d'examiner les arguments des parties et de rendre une sentence.

Dans le litige opposant le Sénégal au Maroc à la suite de la finale de la CAN 2025, le TAS est ainsi appelé à examiner le recours de la Fédération sénégalaise de football contre la décision du jury d'appel de la CAF.

Avant la création du TAS, en 1984, les litiges sportifs étaient traités de manière dispersée, sans véritable cadre juridictionnel harmonisé. Le tribunal a été institué sous l'impulsion de Juan Antonio Samaranch, alors président du Comité international olympique (CIO). À ses débuts, son financement, assuré en grande partie par le CIO, avait suscité des interrogations sur son indépendance. À la suite d'une réforme consécutive à une décision du Tribunal fédéral suisse, le TAS a été restructuré et son indépendance institutionnelle renforcée en 1994.

Le coeur du débat juridique

Le différend entre le Sénégal et la CAF soulève une question juridique particulièrement sensible. La situation présente des caractéristiques peu communes dans l'histoire du football. Un précédent souvent évoqué remonte à 2019, lorsque l'Espérance sportive de Tunis avait été déclarée vainqueur de la Ligue des champions africaine face au Wydad Athletic Club, après le retrait de l'équipe marocaine en cours de match.

Dans le cas de la finale entre le Sénégal et le Maroc, toute la question juridique repose sur l'interprétation de la notion de « forfait ». Les faits sont au coeur de la controverse : les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse ; la rencontre a ensuite repris avec l'accord de l'arbitre ; le penalty à l'origine du litige, tiré par Brahim Diaz, a été manqué ; le match s'est poursuivi en prolongation ; enfin, le Sénégal a marqué et remporté la rencontre, validée par le coup de sifflet final et suivie de la remise du trophée.

Deux interprétations du règlement de la CAF s'opposent. La première, fondée notamment sur les articles 82 et 84, privilégie une lecture stricte selon laquelle le fait de quitter le terrain sans autorisation peut entraîner un forfait. La seconde défend une lecture contextuelle, tenant compte de la reprise du match avec l'accord de l'arbitre et de l'absence d'un avertissement clair adressé aux joueurs sénégalais quant à une éventuelle disqualification.

Le TAS devra donc se prononcer sur ces interprétations et déterminer les conséquences juridiques des faits survenus pendant la rencontre.

Le Tribunal fédéral suisse, un recours très encadré

Souvent présenté comme la plus haute juridiction du sport, le TAS constitue en réalité la dernière instance de recours dans l'ordre juridictionnel sportif ordinaire. Cela ne signifie toutefois pas que ses sentences échappent à tout contrôle judiciaire.

En effet, celles-ci peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal fédéral suisse, la plus haute autorité judiciaire de la Confédération helvétique. Mais attention : cette juridiction ne constitue pas une nouvelle instance chargée de rejuger le litige. Elle n'a pas vocation à réexaminer les faits, à réinterpréter librement les règlements sportifs ou à substituer son appréciation à celle des arbitres du TAS.

Son contrôle est strictement limité à certains motifs prévus par la loi suisse sur le droit international privé. Il peut notamment porter sur l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral, l'absence de compétence de celui-ci, une décision rendue au-delà des demandes des parties, la violation de l'égalité de traitement ou du droit d'être entendu, ou encore la contrariété de la sentence à l'ordre public.

Autrement dit, une partie qui n'est pas satisfaite de la décision du TAS ne peut pas simplement saisir le Tribunal fédéral suisse pour obtenir un nouvel examen de l'affaire. Elle doit démontrer l'existence d'un motif juridique précis justifiant l'annulation de la sentence. C'est toute la nuance : le TAS demeure la dernière instance sportive ordinaire, tandis que le Tribunal fédéral suisse exerce un contrôle juridictionnel exceptionnel et très limité.

Ainsi, sauf annulation de la sentence dans le cadre de ce recours particulièrement encadré, la décision du TAS devrait mettre un terme définitif au contentieux sportif entre le Sénégal et le Maroc.