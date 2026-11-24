Rarement le Tribunal arbitral du sport (TAS) aura autant retenu l'attention d'un continent. À Lausanne, le contentieux opposant le Sénégal au Maroc dépasse largement le cadre d'une finale de football. En jeu : le sort d'un titre continental remporté sur le terrain par le Sénégal, puis attribué au Maroc sur décision administrative par le jury d'appel de la CAF.

Cette situation exceptionnelle place la juridiction suisse au coeur d'une affaire aux dimensions sportive, institutionnelle et symbolique considérables. Créé en 1984, le TAS a enregistré plus de 12 000 procédures depuis sa naissance, dont 1001 pour la seule année 2025 selon les statistiques de son rapport annuel de l'ICAS (Conseil international de l'arbitrage en matière de sport).

Athlètes, clubs, fédérations et grandes institutions sportives ont régulièrement sollicité cette juridiction. Certains dossiers ont même dépassé les frontières du sport pour soulever des questions de droits humains, de discrimination ou de gouvernance.

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L'affaire Caster Semenya reste l'un des exemples les plus marquants. En 2019, l'athlète sud-africaine avait contesté le règlement de World Athletics sur les athlètes présentant des différences du développement sexuel. Le débat avait rapidement gagné le terrain des droits fondamentaux et s'était prolongé devant les juridictions suisses et européennes.

Autre dossier retentissant, celui du nageur chinois Sun Yang, suspendu en 2020 pour huit ans dans une affaire de dopage. Sa sanction avait finalement été ramenée à quatre ans et trois mois en 2021. Dans le football, Manchester City avait obtenu, en juillet 2020, l'annulation de son exclusion des compétitions européennes prononcée par l'UEFA. Le TAS avait également été saisi après la finale controversée de la Ligue des champions africaine 2019 entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca.

Mais le litige sénégalo-marocain présente une particularité qui le distingue de ces précédents : il concerne directement le résultat d'une finale de Coupe d'Afrique des nations. Il ne s'agit ni d'une suspension individuelle, ni d'une sanction financière, ni d'une exclusion de compétition. C'est le titre de champion d'Afrique lui-même qui se retrouve au centre d'une bataille juridique.

Voir le résultat d'une finale continentale, disputée jusqu'à son terme, remis en cause plusieurs semaines après le coup de sifflet final constitue un précédent d'une portée exceptionnelle. Une situation inédite dans l'histoire de la CAN.

Le 18 janvier 2026, à Rabat, le Sénégal avait battu le Maroc (1-0 après prolongation), grâce à Pape Gueye, au terme d'une rencontre électrique, marquée notamment par le retrait temporaire des Lions après l'attribution d'un penalty aux Marocains. Le 17 mars, coup de théâtre : le jury d'appel de la CAF déclarait le Sénégal forfait et attribuait la victoire au Maroc sur tapis vert (3-0). La Fédération sénégalaise de football (FSF) décidait alors de saisir le TAS pour contester cette décision.

L'enjeu est immense. Pour la première fois, ou presque, le sort d'une couronne continentale se joue ainsi devant une juridiction arbitrale, après que le terrain a déjà livré son verdict. La sentence devra départager deux lectures d'un même événement : celle du résultat sportif et celle de l'application des règlements. Elle engagera aussi la crédibilité de la CAF, dont une décision majeure de son jury d'appel se trouve soumise à l'examen d'une juridiction internationale.

La dimension symbolique est tout aussi forte. Le Sénégal et le Maroc figurent parmi les grandes nations du football africain. L'affaire a mobilisé les opinions publiques, réveillé les passions nationales et installé une tension qui dépasse les deux fédérations. Son issue pourrait durablement marquer les relations entre les instances du football continental et les acteurs qui en contestent les décisions.

Peut-on parler de la plus grande affaire médiatique de l'histoire du TAS ? Aucun classement ne permet de l'affirmer. Les dossiers Semenya, Sun Yang ou Manchester City ont eux aussi suscité une attention internationale considérable. Mais le recours sénégalais possède une singularité rare : il ne porte pas simplement sur une sanction sportive. Il met en jeu la validité même du résultat d'une finale continentale et, avec elle, le sens de la compétition.

À Lausanne, il ne sera pas question de remettre un trophée, mais de rendre une sentence. Pour le Sénégal, il s'agit de défendre un sacre. Pour le Maroc, de faire reconnaître un titre. Pour le football africain, c'est un rendez-vous majeur avec la justice sportive, la gouvernance et sa propre crédibilité.