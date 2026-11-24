Le 24 novembre 2002, Aminata Fall tirait sa révérence à Saint-Louis, sa ville natale, à l'âge de 72 ans. Grande voix du jazz et du mbalax, elle laisse derrière elle un héritage musical marqué par une carrière entamée dès 1958 et une aventure artistique au Théâtre national Daniel-Sorano.

Il est des voix qui ne s'éteignent jamais. Celle d'Aminata Fall continue de résonner dans la mémoire musicale sénégalaise, plus de deux décennies après sa disparition. Née à Saint-Louis, cette chanteuse au talent singulier a marqué de son empreinte le jazz et le mbalax, deux univers musicaux dans lesquels elle a su imposer sa personnalité.

Son histoire avec la musique commence en 1958. Elle rejoint alors l'orchestre Star Jazz de Saint-Louis, où elle fait ses premières armes et se distingue rapidement. Des titres comme « Yaye Boye » et « Mbeuguel » contribuent à faire connaître sa voix et à asseoir sa réputation dans le paysage musical de l'époque. Dans cet orchestre, la jeune chanteuse pose les premiers jalons d'un parcours qui la conduira bien au-delà de sa ville natale.

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En 1966, son destin artistique prend une nouvelle dimension. À l'appel du président Léopold Sédar Senghor, Aminata Fall rejoint le Théâtre national Daniel-Sorano, à Dakar. Cette arrivée coïncide avec l'organisation du Premier Festival mondial des arts nègres, rendez-vous culturel majeur qui consacre la place des expressions artistiques africaines sur la scène internationale.

Son intégration à cette institution culturelle marque une étape importante de sa carrière. De Saint-Louis à Dakar, elle poursuit ainsi son chemin dans un univers artistique où se rencontrent les sonorités, les cultures et les influences.

Le 24 novembre 2002, à 72 ans, Aminata Fall s'éteint dans sa ville natale. Mais la mort n'a pas emporté l'essentiel : une voix, des chansons et une contribution à l'histoire de la musique sénégalaise. À travers « Yaye Boye », « Mbeuguel » et les souvenirs laissés par son parcours, la chanteuse demeure une figure de mémoire, dont l'héritage continue de traverser les générations.