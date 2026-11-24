Libreville — Le président Oligui Nguema s'est récemment entretenu à Libreville avec Monsieur Yasuhiro Doida, un responsable de la firme privée japonaise (AML) spécialisée dans la production et la transformation du manganèse.

C'est Son Excellence Ando Yoshio, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon près la République gabonaise qui a introduit M. Yasuhiro Doida au palais présidentiel.

Cette rencontre s'inscrit dans le renforcement de la coopération bilatérale entre le Japon et le Gabon et met en évidence la vision politique du Chef de l'État qui reste favorable à des investissements étrangers afin de diversifier l'économie du pays, toujours dépendantes du pétrole et du bois.

Le Japon a besoin de manganèse et la Gabon souhaiterait voir se développer des activités industrielles à travers une transformation locales de ses matières premières, avant exportation.

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L'autre aspect souvent évoqué est le transfert des technologies qui passe nécessairement par la formation des techniciens gabonais.

AML est présente en Afrique du Sud, Malaisie, notamment.

Pour rappel, le gouvernement gabonais et la société AML HOLDINGS LLC se sont engagés, en 2025, à déployer toutes les mesures nécessaires afin de respecter l'obligation de transformer localement 400 000 tonnes d'alliages de manganèse à partir du 1er janvier 2029.

Cette étape illustre la volonté du Gabon d'ancrer durablement ses ressources minières dans une logique de création de valeur ajoutée sur le territoire national.

AML HOLDINGS LLC, société de droit japonais, est spécialisée dans la production d'alliages de manganèse, avec des capacités industrielles significatives en Asie du Sud-Est. Sa présence au Gabon illustre l'attractivité du pays et confirme la pertinence de la stratégie nationale de partenariats diversifiés dans le secteur minier.