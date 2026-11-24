Après près de cinq années sans véritable opération de mobilité des personnels, une démarche qui pourrait marquer un tournant dans la gestion des ressources humaines du ministère.

La note du 23 octobre 2026, signée par Monsieur Christian Louembet-Onguéli, Secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique, relative au recensement des postes vacants, des postes occupés à titre intérimaire et des agents appelés à faire valoir leurs droits à la retraite au 31 décembre 2026, mérite d'être saluée.

Cette initiative intervient dans un contexte particulier. Depuis près de cinq ans, le ministère n'a pratiquement pas connu de véritable opération de mobilité de ses personnels. Pourtant, durant cette période, des agents sont partis à la retraite, d'autres sont malheureusement décédés.

Certains responsables nommés en Conseil des ministres ont également atteint l'âge de faire valoir leurs droits à la retraite, tout en continuant d'exercer leurs fonctions dans l'attente de leur remplacement par une nouvelle décision de nomination. À cela s'ajoutent les situations d'intérim et les postes demeurés vacants.

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Ces évolutions ont nécessairement modifié la configuration des ressources humaines du ministère. Il devenait donc indispensable de disposer d'une photographie actualisée des effectifs et des emplois avant d'envisager de nouvelles décisions administratives.

Le délai impératif de 72 heures accordé aux responsables pour transmettre les informations demandées traduit le caractère urgent de cette opération. Il impose une mobilisation rapide des services, mais également de la rigueur dans la vérification des données. L'enjeu n'est pas seulement de respecter le délai fixé, mais surtout de fournir des informations fiables et exploitables.

Cette démarche est d'autant plus importante qu'elle permettra de mieux distinguer les postes réellement vacants, les fonctions exercées à titre intérimaire, les départs à la retraite et les emplois soumis à des procédures particulières de nomination.

Sur ce dernier point, la prudence juridique s'impose : les dispositions générales relatives à l'âge de la retraite, notamment le seuil de 62 ans, doivent être appréciées au regard des statuts particuliers et du régime applicable aux emplois supérieurs de l'État. L'atteinte de cet âge ne signifie donc pas automatiquement la fin de toute fonction de nomination.

Mais au-delà du recensement, le véritable enjeu reste celui de la mobilité. Après plusieurs années de faible mouvement des personnels, le ministère gagnerait à engager une réflexion sur une meilleure répartition des agents entre les services centraux, les directions d'académie provinciale et les établissements. L'objectif ne doit pas être de déplacer les personnels pour le simple plaisir de faire bouger l'administration, mais de rapprocher les compétences disponibles des besoins réels des structures.

Il serait donc souhaitable que cette opération débouche sur une cartographie actualisée des effectifs, des emplois et des compétences, puis sur une programmation prévisionnelle des mouvements de personnels et des besoins en recrutement.

Il convient de saluer l'esprit de cette initiative portée par le Secrétariat général. Elle constitue une première étape vers une gestion plus rationnelle, plus transparente et plus prévisionnelle des ressources humaines.

Toutefois, la réussite de cette démarche ne se mesurera pas au nombre de tableaux transmis dans les 72 heures exigées, mais à la qualité des informations recueillies et surtout aux décisions qui en découleront.

Recenser pour connaître, connaître pour planifier et planifier pour mieux administrer : telle est aujourd'hui l'exigence d'une gouvernance moderne des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale.