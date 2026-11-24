Nairobi — Comment vivre dans le monde numérique sans perdre la capacité d'écouter Dieu et d'être présent aux autres ? Telle est la question au coeur d'une rencontre de formation en ligne qui a récemment réuni 48 séminaristes de la Société des Missions Africaines (SMA) à Nairobi, au Kenya.

Intitulée « Des habitudes numériques à un mode de vie conscient : médias, temps et formation du futur prêtre », cette initiative a abordé les opportunités et les défis liés aux nouvelles technologies dans les parcours de formation humaine, spirituelle, intellectuelle, communautaire et pastorale des futurs missionnaires.

« La session a été précédée d'un questionnaire anonyme, auquel 40 séminaristes ont répondu », raconte le père Pierre-Paul Dossekpli, prêtre togolais de la SMA. « Les réponses font apparaître une utilisation importante des outils numériques : 90 % les utilisent pour étudier et faire des recherches, 87,5 % pour communiquer avec leur famille et leurs amis, et 60 % pour la prière et la formation spirituelle. Cependant, 87,5 % reconnaissent passer en ligne, au moins occasionnellement, plus de temps qu'ils ne l'avaient initialement prévu. »

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Ces données ont été l'occasion de réfléchir non pas tant à la technologie en tant que source de distraction, mais à la nécessité d'apprendre à l'utiliser de manière responsable, afin qu'elle reste au service de la vocation et ne conditionne pas le temps, l'attention et les relations personnelles.

« Une attention particulière a été accordée à la valeur de l'écoute, dimension essentielle de la vie missionnaire : écouter Dieu, les confrères et les personnes rencontrées dans le cadre du service pastoral », poursuit le père Dossekpli. Les interruptions constantes du monde numérique peuvent affaiblir la capacité de concentration, le silence et la disponibilité à la rencontre.

Comme le rappelle une réflexion sur l'ère numérique, « nous ne vivons pas face à la technologie, mais au sein d'environnements numériques qui déterminent les formes de notre expérience ». Les technologies, en effet, ne sont plus seulement des outils que nous utilisons : elles sont devenues des environnements dans lesquels nous étudions, communiquons, recherchons la reconnaissance, prenons des décisions et construisons la perception que nous avons de nous-mêmes ».

À l'issue de la rencontre, chaque participant a été invité à identifier un changement concret. Dans l'évaluation finale, 29 des 31 séminaristes ayant répondu ont jugé la formation très pertinente pour leur vie et leur futur ministère missionnaire. Parmi les engagements qui se sont dégagés figurent une plus grande attention dans l'utilisation du smartphone, une meilleure gestion du temps et davantage de prudence dans le partage de contenus en ligne.

« Toujours réfléchir avant de cliquer » : telle est la synthèse proposée par l'un des participants. L'évaluation a également mis en évidence un intérêt pour d'autres sessions de formation sur les thèmes de l'intelligence artificielle, de l'identité numérique, de l'évangélisation en ligne et de la communication responsable.

L'expérience de Nairobi s'inscrit dans une réflexion plus large sur la formation missionnaire dans un contexte culturel en constante mutation. Comme l'a rappelé le père François du Penhoat, Supérieur général de la SMA, lors de l'Assemblée générale de 2025, il est nécessaire d'explorer de nouvelles façons de mener à bien la mission, tout en restant fidèles au coeur de la vocation missionnaire : être à l'écoute des personnes et présents à leurs côtés.

La compétence technologique ne peut donc se substituer au témoignage de vie et à la qualité des relations. « Un témoignage de vie authentique et vrai est plus fort que n'importe quelle compétence technique », a rappelé le père du Penhoat.

Former les missionnaires à l'ère numérique signifie, en définitive, les aider à s'inscrire avec discernement et responsabilité dans les nouveaux environnements technologiques, tout en préservant leur vie intérieure, leur relation avec Dieu et leur proximité avec les personnes. Un défi qui ne concerne pas seulement l'utilisation des outils, mais la manière même de vivre et de témoigner de la mission.