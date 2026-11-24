Kinshasa — « Des violences inquiétantes ». C'est ainsi que le Cardinal Fridolin Ambongo, Archevêque de Kinshasa, a qualifié la dispersion, par la police et à l'aide de gaz lacrymogènes, de la marche pacifique organisée hier, 23 novembre, à Lubumbashi pour réclamer une solution au différend de longue date concernant le grand séminaire interdiocésain Saint-Paul.

Pour empêcher la manifestation, la police avait encerclé, la nuit précédente, la résidence de l'Archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba, l'empêchant ainsi de sortir (voir Fides 23/11/2026).

Dans un message adressé au clergé et aux fidèles de la province ecclésiastique de Lubumbashi, le Cardinal Ambongo affirme que « ces violences, survenues au lendemain de l'interdiction de notre célébration eucharistique à Kinshasa, sont particulièrement préoccupantes. Elles laissent entendre que l'Église catholique est désormais exposée à des actes d'intimidation visant à entraver sa mission et à réduire sa voix au silence ».

Dimanche 22 novembre, la messe avec les jeunes de l'archidiocèse de Kinshasa, organisée pour célébrer la solennité du Christ-Roi et prévue au stade Tata Raphaël de la capitale de la République démocratique du Congo, avait en effet été annulée (voir Fides 23/11/2026).

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Face à ces deux graves incidents, le Cardinal Ambongo rappelle que « notre patience n'est pas une faiblesse, notre attachement à la paix n'est pas de la peur et notre silence n'est jamais une complicité avec l'injustice. Nous ne pouvons accepter que la force se substitue au droit, ni que la violence devienne une réponse à ceux qui réclament justice ».

S'adressant aux fidèles de Lubumbashi, le Cardinal les invite à « rester unis, fermes dans la foi et déterminés à défendre vos droits avec dignité, courage et non-violence ». « Ne cédez ni à la peur, ni à la haine, ni à la provocation.

On peut disperser un cortège, mais on ne peut pas disperser l'Église. On peut attaquer les croyants avec des gaz, mais on ne peut pas étouffer la vérité. On peut intimider les pasteurs, mais on ne peut pas museler la Parole de Dieu ».

L'Archevêque de Lubumbashi a déclaré à la presse que la Constitution impose d'informer les autorités des manifestations, mais pas d'obtenir une autorisation préalable. Il a assuré que l'archidiocèse s'était conformé à cette obligation.