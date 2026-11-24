Le démarrage de plusieurs projets d'infrastructure en Tunisie à partir de 2027 et le renforcement de la coopération avec la Banque européenne d'investissement (BEI) étaient au coeur d'une rencontre tenue lundi 23 novembre 2026 entre le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, et Richard Amor, directeur de l'élargissement et de la politique de voisinage à la BEI.

Salah Zouari, également chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, recevait le responsable de la BEI et sa délégation.

2027, année de lancement des corridors économiques

Le ministre a indiqué que l'année 2027 marquera le démarrage effectif de plusieurs projets importants, notamment les corridors économiques. Ces axes sont destinés à améliorer la connectivité entre les régions et à faciliter les échanges économiques et sociaux.

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Il a également évoqué la poursuite des programmes en cours, dont la troisième génération du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation (PRIQH) et le programme de revitalisation des centres urbains anciens.

Routes, ponts, logement : une coopération saluée

Salah Zouari a salué le niveau de coopération avec la BEI, qui contribue au financement de plusieurs projets prioritaires dans les domaines des routes, des ponts, du logement et du développement urbain.

Selon le ministre, ces projets devraient améliorer la qualité de vie des citoyens, soutenir le développement régional, créer des emplois et renforcer l'attractivité de la Tunisie auprès des investisseurs.

Sécurité routière, environnement et inondations : les propositions de la BEI

Le ministre a accueilli favorablement la proposition de la BEI d'intégrer de nouvelles composantes dans ces projets. La première concerne la sécurité routière, afin de réduire les accidents et de protéger les usagers de la route.

La deuxième porte sur la dimension environnementale, avec l'adoption de solutions durables et respectueuses de l'environnement permettant de réduire les émissions. La troisième vise la prévention des inondations, grâce au renforcement de la résilience des infrastructures.

Accélérer les financements et le suivi des projets

Salah Zouari a par ailleurs appelé à accélérer les démarches nécessaires à la concrétisation des projets identifiés et à la mobilisation des financements requis. Il a insisté sur l'importance d'un suivi régulier et d'une coordination renforcée entre les différentes parties prenantes, afin que les projets soient réalisés dans les délais et selon les normes de qualité requises.

De son côté, Richard Amor a salué le niveau de coopération entre les deux parties et ses perspectives de développement. Il a réaffirmé la disposition de la BEI à poursuivre son soutien à la Tunisie et à accompagner le ministère dans la mise en oeuvre de ses projets prioritaires, en renforçant le partenariat au service des objectifs de développement.