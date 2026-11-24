On se bouscule pour insister sur la situation humiliante que vit le football tunisien. Comme si cette situation est nouvelle au niveau de l'équipe de Tunisie. En effet, grâce aux efforts fournis par les clubs, ce sport se porte mieux. Il y a des hauts et des bas, mais en général, les clubs-phares du pays tiennent la route.

La possibilité d'enrichir l'effectif en faisant appel à des individualités étrangères assez valables, ont permis à ces équipes de tenir le coup, face à des formations africaines en progrès et qui ont les moyens de débaucher les joueurs ou les techniciens dont ils ont besoin.

Au niveau de l'équipe nationale tout a été dit et redit. Les incessantes manipulations, les jeux d'influence, l'absence de personnalité du personnel d'encadrement et bien d'autres facteurs, comme le fait de partir à la chasse de joueurs tunisiens opérant à l'étranger pour renforcer le onze national et négliger ceux du cru, ont fait que les différentes sélections peinent à trouver le juste équilibre. Maintenant que le mal est fait et qu'une véritable hystérie s'est emparée de tous ceux qui sont convaincus que la cause tient en ce laisser-aller qui règne à bien des niveaux, que faudrait-il faire? Le mal ne date pas d'aujourd'hui. Cela faisait des décennies que cela empirait. Depuis que nous avons adopté ce professionnalisme marron, qui a tout remis en question. Surtout la formation dont des « académies » se sont emparées.

Moyens pas à la hauteur

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On a bien voulu annoncer la relance de la formation, des centres spécialisés et autres dispositions qui représentent sans doute un programme d'action pour l'avenir. Mais pour l'immédiat, force est de constater que les moyens ne sont pas à la hauteur de la situation.

Le bureau fédéral est remis en question par tout le pays, aiguillé par les réseaux sociaux qui mélange tout mais qui a de l'influence sur l'opinion. Ce sont les clubs qui l'ont élu. Quant à Mouine Chaabani, il a très mal entamé son travail. La polémique engagée à la suite de ses choix, entre les différentes parties prenantes de ce football, n'est pas près de s'éteindre.

L'arbitrage, lui, est complètement perdu dans ses contradictions. Les clubs se battent à couteaux tirés et le public s'est tout simplement replongé dans un inquiétant régionalisme. Tout sera plus clair une fois le sort de l'équipe nationale connu. Versatile, ce public comme tous ceux du reste du monde, pourrait revenir à de meilleurs sentiments en cas de qualification. Mais il n'oubliera pas ces longues semaines de crise et mènera une vie difficile à ceux qui se cramponnent à leurs postes à la vie à la mort.

C'est tout simplement dire que nous sommes encore loin du bout du tunnel.