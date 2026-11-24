Les négociations de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, COP31, organisée à Antalya, en Turquie, ont connu des blocages croissants, sur fond de profondes divergences entre l'Union européenne et les pays producteurs de pétrole.

La présidence turque de la COP31 a annoncé hier le rejet de la proposition de compromis qu'elle avait présentée pour clore la 31e conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Antalya. «Il est clair que certaines parties, dans cette salle, s'opposent à ce texte. Nous constatons qu'il n'existe pas de consensus sur ce document. Par conséquent, ces décisions n'ont pas été adoptées», a déclaré le président turc Murat Kurum lors d'une séance plénière de clôture après plus de deux semaines de négociations.

Les désaccords portent sur l'inscription d'engagements clairs en faveur de l'abandon progressif des combustibles fossiles dans le projet d'accord final, menaçant les chances de parvenir à un consensus entre les pays participants.

Le ministre irlandais du Climat et de l'Énergie, Darragh O'Brien, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne, a annoncé que l'UE et ses États membres refusent d'adopter le projet de décision dans sa forme actuelle.

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Il a estimé que le texte manque d'ambition climatique et ne contient aucune référence explicite aux combustibles fossiles, considérés comme le principal moteur du changement climatique.

Selon l'Agence France-Presse, AFP, O'Brien a accusé certains pays producteurs de pétrole d'avoir «pris en otage» les négociations, appelant à fonder les politiques climatiques sur des bases réalistes et efficaces.

De son côté, la ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut, a estimé que le texte proposé constitue un recul par rapport aux efforts climatiques précédents.

L'Allemagne a également rejeté le projet actuel. Son ministre de l'Environnement, Carsten Schneider, a jugé la proposition inacceptable, car elle se limite à appeler à une augmentation de la production d'électricité sans prévoir d'engagements clairs pour réduire la dépendance au charbon, au pétrole et au gaz. Il a assuré que son pays poursuivrait ses politiques de protection du climat, même en l'absence d'un accord final.

Les pays producteurs de pétrole maintiennent leurs positions

À l'inverse, les pays producteurs de pétrole et ceux dont les économies dépendent des combustibles fossiles continuent de s'opposer à l'inclusion d'une disposition explicite sur leur abandon progressif.

Les divergences persistent quant à la nature des engagements climatiques et à leurs modalités de mise en oeuvre. L'AFP a rapporté qu'un responsable allemand avait accusé les pays producteurs de pétrole de s'opposer fermement aux propositions européennes.

Par ailleurs, les consultations d'urgence menées par la Turquie et l'Australie, pays hôtes de la conférence, avec l'Union européenne et l'Arabie saoudite n'ont pas permis de résoudre le différend.

Le nouveau projet s'appuie sur les dispositions de l'accord conclu lors de la conférence sur le climat de Dubaï, en 2023, concernant la transition vers une sortie des combustibles fossiles, tout en évitant de les mentionner directement. Il appelle également à accélérer le recours aux technologies de captage et de stockage du carbone, suscitant les critiques de plusieurs organisations environnementales.

Divergences autour du financement des mesures d'adaptation

Les travaux de la conférence se sont prolongés de plus de 40 heures au-delà de la date prévue pour leur clôture, faisant de cette édition l'une des plus longues sessions de négociations de l'histoire des conférences des Nations unies sur le climat.

La séance de clôture a été reportée à plusieurs reprises, tandis que se multiplient les mises en garde contre le risque d'une conclusion sans accord. Le projet prévoit de porter la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35 % d'ici à 2035, tout en développant l'utilisation des énergies propres.

Plusieurs pays demandent toutefois des garanties pour que cette augmentation repose sur des sources renouvelables plutôt que sur les combustibles fossiles. Les divergences ne se limitent pas à la question énergétique. Elles concernent également le financement des mesures d'adaptation au changement climatique et le calendrier de publication des rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec).

Les pays restent divisés sur les engagements financiers et scientifiques nécessaires pour faire face au réchauffement climatique. Dans ce contexte, les chances de parvenir à un accord final dépendent de la capacité des pays participants à surmonter leurs divergences sur l'avenir des combustibles fossiles et à convenir d'engagements climatiques plus clairs.

Les pressions internationales s'intensifient parallèlement pour réduire les émissions et faire face aux conséquences du changement climatique. Les travaux de la COP31 avaient débuté lundi dernier à Antalya, qui accueille la conférence pour la première fois, avec un accent particulier sur le financement climatique, l'adaptation aux effets du changement climatique et la transition vers les énergies propres.

La conférence a également été prolongée afin d'éviter l'échec des négociations, alors que les pays participants n'étaient pas toujours parvenus à un nouvel accord mondial sur le climat.