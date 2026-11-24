La commission des finances et du budget de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a décidé de rejeter l'article 63 du projet de loi de finances (PLF) 2027, qui prévoyait de soumettre les sacs plastiques biodégradables à la taxe de protection de l'environnement, au même titre que les sacs plastiques conventionnels.

Cette décision a été annoncée lundi 23 novembre 2026 par le président de la commission, Maher Ketari.

L'article en question avait suscité des réserves parmi plusieurs députés, qui estimaient que l'application de cette taxe aux sacs biodégradables risquait d'aller à l'encontre des efforts visant à réduire la pollution plastique et à encourager le recours à des alternatives moins nocives pour l'environnement.

Le maintien de cette disposition aurait notamment pu pénaliser les producteurs de sacs biodégradables et décourager les investissements dans cette filière, alors que les orientations environnementales encouragent le développement de solutions de substitution aux plastiques conventionnels.

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Le débat autour de cet article porte également sur les difficultés techniques liées à la vérification de la conformité des sacs aux normes de biodégradabilité. Lors des précédentes discussions, les représentants du ministère des Finances avaient évoqué les limites des moyens techniques disponibles pour effectuer les analyses nécessaires et distinguer les produits réellement biodégradables des autres produits plastiques.

Initialement, l'examen de l'article 63 avait été reporté lors d'une réunion conjointe des commissions des finances et du budget, le 19 novembre, à la demande des représentants du ministère des Finances, afin d'obtenir des éclaircissements auprès du ministère de l'Environnement sur les aspects techniques du dossier.

Le projet de loi de finances 2027 poursuit son examen

En confirmant le retrait de cette disposition, Maher Ketari a indiqué que la commission privilégiait une orientation visant à encourager l'utilisation des sacs biodégradables plutôt que d'adopter des mesures fiscales susceptibles de freiner leur développement.

Par ailleurs, les deux commissions poursuivent l'examen des autres dispositions du projet de loi de finances 2027, notamment celles relatives aux avantages accordés à certains secteurs économiques, aux équipements solaires et aux batteries de stockage de l'énergie.

Le retrait de l'article 63 intervient dans le cadre de l'examen parlementaire du projet de loi de finances 2027. Il s'agit, à ce stade, d'une décision de la commission et non d'une disposition définitivement adoptée en séance plénière.