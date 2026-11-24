La maladie d'Alzheimer pourrait être détectée entre 10 et 15 ans avant l'apparition de ses premiers symptômes, selon la docteure Afef Hammami, gériatre et présidente de l'Association tunisienne de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Un diagnostic précoce, avant la perte d'autonomie du patient, permettrait de mettre en place un suivi et une prise en charge adaptés.

Dans une déclaration au studio télévisé de l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), en marge du quatrième congrès national de l'association, prévu les 27 et 28 novembre à Tunis sous le thème « Alzheimer : une approche multidisciplinaire », la spécialiste a expliqué que la maladie ne débute pas avec les premiers signes cliniques. Elle évolue silencieusement pendant dix à quinze ans auparavant.

Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ?

La maladie d'Alzheimer est une affection neurodégénérative chronique et progressive. Elle constitue la cause la plus fréquente de démence et la forme la plus répandue des troubles neurocognitifs. Elle touche davantage les femmes que les hommes et se caractérise principalement par une perte de mémoire et un déclin progressif des capacités cognitives.

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Selon Afef Hammami, le dépistage et le diagnostic précoces permettent d'orienter plus rapidement les patients vers une prise en charge appropriée et d'améliorer leur accompagnement.

Les premiers signes à surveiller

Parmi les manifestations précoces de la maladie figurent les troubles de la mémoire, notamment les difficultés à se souvenir de certaines informations, les changements d'humeur ou de personnalité, ainsi que les difficultés à accomplir des tâches quotidiennes auparavant simples.

D'autres signes peuvent également apparaître, tels que les difficultés à exprimer ses idées, les problèmes d'orientation dans le temps et l'espace, ainsi que les troubles de la planification et de la résolution de problèmes.

Ces manifestations peuvent varier d'une personne à l'autre et évoluer progressivement. La spécialiste recommande de consulter un professionnel de santé dès l'apparition de changements inhabituels touchant la mémoire ou les capacités cognitives.

Oubli normal ou signe d'Alzheimer ?

Certains oublis légers, comme la difficulté passagère à retrouver un nom ou un mot, peuvent faire partie du processus normal du vieillissement, a précisé Afef Hammami.

La maladie d'Alzheimer se distingue en revanche par des troubles de la mémoire plus importants et un déclin cognitif qui perturbent le quotidien. Se perdre dans des endroits familiers, avoir du mal à gérer ses finances ou à suivre des instructions, ou encore connaître des changements de comportement et d'humeur sont des signes davantage associés à la maladie qu'au vieillissement naturel.

Diabète, hypertension, tabagisme : les facteurs de risque

Afef Hammami distingue deux catégories de facteurs de risque : ceux sur lesquels il est possible d'agir et ceux qui ne peuvent pas être modifiés, comme les prédispositions génétiques.

Parmi les facteurs modifiables, elle cite notamment le diabète, la dépression, l'hypertension artérielle, le tabagisme ainsi que l'obésité et le surpoids.

La spécialiste insiste sur l'importance d'une intervention précoce pour maîtriser ces facteurs de risque et améliorer les habitudes de vie. Ces mesures peuvent contribuer à retarder ou à ralentir l'apparition des manifestations cliniques de la maladie.

Une prise en charge dès les premiers stades pourrait aussi offrir de meilleures possibilités de ralentir l'évolution de la maladie, contrairement aux phases de démence avérée, lorsque les déficits cognitifs et fonctionnels pèsent plus lourdement sur l'autonomie des patients.