Au total, 7 641 logements précaires ont été remplacés et remis à leurs bénéficiaires depuis 2012, dans le cadre du programme national d'éradication des gourbis et des habitations rudimentaires, a annoncé lundi 23 novembre 2026 Ichrak Ben Ali, directrice générale de l'habitat au ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

1 880 logements en cours, 700 attendus en 2027

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, la responsable a indiqué que 1 880 logements sont actuellement en cours de réalisation dans le cadre de ce programme. Elle a précisé que 700 logements supplémentaires devraient être achevés et remis à leurs bénéficiaires au cours de l'année 2027.

Qui est concerné par le programme ?

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Le programme s'adresse aux personnes vivant dans des gourbis et des habitations précaires, a expliqué Ichrak Ben Ali. Le logement est remplacé sur le même terrain lorsque celui-ci appartient à la famille bénéficiaire. Lorsque les occupants ne sont pas propriétaires du terrain, une compensation leur est accordée sur un autre site.

1 003 logements programmés en 2026 dans neuf gouvernorats

Par ailleurs, le ministère a programmé le remplacement de 1 003 logements au titre de l'année 2026, dans neuf gouvernorats : Zaghouan, Béja, Monastir, Kasserine, Tataouine, Sousse, Ben Arous, Le Kef et Sidi Bouzid.

Le coût global de cette opération est estimé à 15,2 millions de dinars.