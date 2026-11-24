L'Université de Tunis El Manar occupe la première place à l'échelle nationale et maghrébine, et le 159e rang mondial, dans le classement Times Higher Education (THE) des universités pour l'année 2027.

De la tranche 201-250 à la tranche 150-201

L'université progresse ainsi de la tranche 201-250 au niveau mondial, dans l'édition 2026, à la tranche 150-201 dans cette nouvelle édition.

1 058 universités évaluées selon 11 indicateurs

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L'édition 2027 du classement THE a porté sur 1 058 établissements universitaires répartis dans 102 pays. Elle s'est basée sur 11 indicateurs de performance, regroupés en trois axes principaux, indique l'université : la recherche scientifique (19 %), les moyens et les dispositifs mis en place (16 %) et les résultats obtenus (65 %).

Ces indicateurs portent notamment sur le financement de la recherche interdisciplinaire, les infrastructures et les équipements scientifiques, les mécanismes d'évaluation de la réussite des travaux de recherche, le soutien administratif et institutionnel, le volume des publications scientifiques, la qualité de la recherche, ainsi que la réputation académique et scientifique à l'échelle internationale.

Une progression qui reflète les efforts de l'université

Selon la même source, cette progression reflète les efforts déployés par l'Université de Tunis El Manar. Elle témoigne de la diversité des spécialités au sein de ses établissements, de la multiplicité de ses laboratoires et unités de recherche, ainsi que du renforcement de la coopération entre les disciplines scientifiques et du développement d'un environnement propice à l'innovation et à la production du savoir.