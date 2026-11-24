Passeur décisif puis buteur, le jeune attaquant Nacim Dendani a disputé son meilleur match avec le RFC Liège face à Anderlecht U23 en Challenger Pro League (D2 belge). Entré à la 58e, il a permis d'abord à son club de débloquer la situation à la 70e minute de jeu, avant de marquer le but du break à la 82e d'un tir tendu du pied gauche. Il a été désigné MVP du match, suite à sa très bonne prestation. Dendani est entré en communion avec le public liégeois en fin de match. Il a disputé son 10e match de la saison dont 4 en tant que titulaire, totalisant notamment 2 passes décisives.

Ben Hassine buteur décisif

Parti monnayer son talent en Iran, le latéral droit Louay Ben Hassine y a signé son 1er but avec la formation de Gol Gohar Sirjan, 9e au classement. Son but à la 88e a permis à son équipe de l'emporter 2-1 face à Malavan.

Gharbi passeur

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Le lutin tunisien Ismaël Gharbi s'est illustré en délivrant une passe décisive lors de la victoire de son équipe, Leganés, face à Andorre (3-1), à l'occasion de la 15e journée du championnat espagnol de deuxième division. Entré en jeu à la 60e minute, l'international tunisien a réalisé une prestation convaincante, ponctuée par cet «assist» intelligent sur le troisième but de son équipe.

Oueslati patenté

L'ex-clubiste sfaxien, 29 ans, Habib Oueslati, a inscrit un nouveau but avec Newroz pour le compte de la 14e journée du championnat irakien. A la 11e minute, il a permis à son équipe de recoller au score 1-1 face au leader Al Karma. Le match s'est soldé sur une victoire dans le temps additionnel 3-2 et Newroz SC a progressé à la 3e place, à 4 points de son adversaire du jour.

Sfaxi marque

Malgré le but de l'attaquant Aymen Sfaxi à la 75e qui a permis à Naft Missan de réduire le score 2-1 face à Al Mosul, le score est resté inchangé. Naft Missan est avant-dernier de la ligue irakienne...

Tounekti hors du groupe

À l'issue de la trêve internationale, Sébastien Tounekti ne figurait pas dans la liste du Celtic Glasgow pour le match disputé face à St Mirren, en championnat écossais. Selon plusieurs informations relayées par la presse écossaise, la baisse persistante de son rendement et sa mise à l'écart des choix de l'entraîneur pourraient précipiter son départ. Un transfert ou un prêt lors du prochain mercato hivernal, prévu en janvier, serait désormais une éventualité à envisager pour l'international tunisien.

Finale perdue pour Aouani

L'ex-étoilé Raki Aouani a échoué en finale de la Coupe de Lettonie face à Auda 2-0, après un beau parcours ayant éliminé Rigas FS au tour précédent. Entré à la 45+2e, il a écopé d'un carton jaune à la 66e pour faute et n'a pu infléchir le cours du match. Seconde désillusion pour Aouani et Riga FC qui ont fini dauphins du Rigas FS, sacré champion de Lettonie 2026. Seule la campagne en C4 se poursuit, en attendant la saison prochaine en février 2027.

Abdi : un but enfin !

En Ligue 1, l'arrière gauche Ali Abdi, incorporé à la 66', a inscrit un but du pied gauche à bout portant, signant la réduction du score au bout du temps additionnel pour Nice face au PSG.

Khaoui passeur décisif

L'ancien international Seifeddine Khaoui a tiré le corner qui a amené directement le but initial de Red Star 6e de Ligue 2 vainqueur de son devancier Pau FC 2-1. Khaoui a été remplacé à la 69e minute de jeu.

Doubal en verve

En championnat National 2 (D5 française), la réserve del'Olympique de Marseille, 4e du classement, s'est imposée chez le leader invaincu du Groupe G, Berrel'Etang 2-0 grâce notamment à un but signé par le jeune défenseur central Anis Doubal à la 77e minute de jeu.

Le bout du tunnel pour Slama ?

Wassim Slama, joueur de l'équipe nationale tunisienne des jeunes, a disputé deux matchs avec l'équipe des jeunes du Paris Saint-Germain depuis son retour de blessure aux ligaments croisés, inscrivant deux buts.

Ben Yahia a quitté le MC Alger

L'entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia a quitté son poste d'entraîneur principal du MC Alger, mettant ainsi fin à son aventure avec le club algérien. La deuxième défaite de suite en championnat, cette fois face à Akbou, a été mal digérée par Ben Yahia sous pression.