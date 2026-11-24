Les féminines tunisiennes ont écrit l'histoire en kumite.Et voila le karaté tunisien qui force la porte des grands de l'histoire de cette discipline sportive. En effet, ses représentants ont certes conquis des titres ici ou là, mais un podium mondial par équipes, cela n'a jamais été le cas.

Le parcours des championnes tunisiennes n'a pas été de tout repos. Jusqu'en finale, il a été exceptionnel : six combats, cinq victoires. Tout a commencé lors de la phase de groupes, où elles ont battu l'équipe américaine (médaillée d'argent en 2024). Elles ont ensuite éliminé l'Italie en quarts de finale (2-0), avant de signer une victoire historique en demi-finale face à l'Espagne, triple championne du monde sur le score de 2-1.

Avec cet exploit, la Tunisie devient le premier pays du Maghreb à atteindre la finale d'une Coupe du monde de karaté par équipes. Elle rejoint également l'Égypte en tant que deuxième nation africaine à se hisser en finale du kumite féminin, garantissant ainsi la deuxième médaille africaine dans cette discipline.

Tout cela a été rendu possible grâce à la détermination et à la persévérance de nos championnes Wafa Mahjoub, Tasnim Msakni et Israa Beltayeb qui ont écrit une véritable épopée sportive qui restera gravée dans les annales du karaté tunisien.

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Le karaté, pratiqué en tant que discipline assimilée au sein de la Fédération Tunisienne de Judo, s'est émancipé et s'est développé en Tunisie à partir des années 1970. Il s'est structuré avec la création de la fédération en 1984 et s'est imposé comme une discipline majeure en Afrique et dans le monde arabe.

Ce fut, mine de rien, une attente de 56 ans.

Mais l'attente a pris fin à Hangzhou, en Chine, grâce aux championnes de l'équipe nationale féminine de kumite.

Malgré leur défaite en finale face au Japon (2-1), nos championnes ont réalisé un parcours exceptionnel.

Voici le détail des combats de la finale contre le Japon :

Wafa Mahjoub s'impose face à Nagai Kanna (4-1).

Tasnim Msakni s'incline face à Kama Tsubasa (4-7).

Israa Balti s'incline face à Kodo Rina (2-3).

Cette médaille d'argent mondiale est le résultat d'un travail acharné. Wafa Mahjoub s'est avérée une véritable cheffe de file de cette nouvelle génération.

Le rêve continue !