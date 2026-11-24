Le Mouloudia Club d'Alger (MC Alger) a annoncé, ce lundi 23 novembre, la résiliation à l'amiable du contrat de son entraîneur tunisien, Khaled Ben Yahia.

Champion d'Algérie la saison dernière

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le club a remercié le technicien tunisien pour le travail accompli à la tête de l'équipe. Khaled Ben Yahia l'a notamment conduite au titre de champion d'Algérie la saison dernière, puis à la qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique cette saison.

Karim Dellaoum sur le banc face à la JS Kabylie

Le MC Alger a précisé que l'entraîneur adjoint tunisien Karim Dellaoum dirigera l'équipe lors de son match de ce lundi face à la JS Kabylie.

Après huit rencontres, le Mouloudia occupe la cinquième place du championnat d'Algérie avec 16 points, à quatre longueurs des deux leaders, la JS Kabylie et le CR Belouizdad, qui ont chacun disputé neuf matches.