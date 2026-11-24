Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé, lundi 23 novembre, qu'il rendra mardi 24 novembre 2026 sa décision sur le recours du Sénégal contre le retrait de son titre de champion d'Afrique des nations 2025, attribué au Maroc.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) conteste la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d'attribuer le trophée au Maroc, alors que le Sénégal avait remporté la finale 1-0 après prolongation, en janvier dernier, à Rabat.

Dans un communiqué publié lundi, le TAS a indiqué que les parties concernées avaient été informées que sa décision serait rendue mardi après-midi, sans toutefois préciser l'heure exacte. Les arguments du Sénégal, du Maroc et de la CAF avaient été examinés lors d'une audience tenue à Lausanne, en Suisse, le 8 octobre dernier.

Une finale interrompue pendant 14 minutes

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La controverse remonte à la finale disputée le 18 janvier 2026. Les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pendant environ 14 minutes pour protester contre un penalty accordé au Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire. Plusieurs d'entre eux avaient même regagné les vestiaires, avant de revenir sur le terrain pour reprendre la rencontre.

Le Maroc n'avait finalement pas réussi à transformer ce penalty, et le Sénégal avait marqué le but de la victoire en prolongation.

Victoire attribuée au Maroc sur tapis vert

Deux mois plus tard, la commission d'appel de la CAF a sanctionné le Sénégal pour avoir quitté le terrain, considérant que son équipe avait déclaré forfait. Elle a annulé le résultat initial et attribué la victoire au Maroc sur tapis vert, par 3 buts à 0.

La FSF a saisi le TAS dès le 25 mars 2026 pour contester cette décision et demander le rétablissement du résultat obtenu sur le terrain. Elle estime notamment que la décision de l'arbitre était définitive, puisque celui-ci avait autorisé la reprise et l'achèvement de la rencontre.

Un verdict reporté, à la portée juridique contraignante

Attendu initialement dans les jours suivant l'audience d'octobre, le verdict a été reporté afin de permettre au tribunal de préparer une décision complète, accompagnée de ses motivations juridiques.

Les décisions du TAS ont une valeur juridique comparable à celle des jugements rendus par les juridictions nationales. Elles peuvent être exécutées conformément à la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, notamment par les instances sportives ou les juridictions nationales, selon les circonstances.