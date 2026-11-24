La 9e journée de la Ligue 1 tunisienne s'étale du samedi 28 novembre au jeudi 10 décembre 2026. En parallèle, l'Espérance de Tunis, le Club Africain et le CS Sfaxien entament leur parcours africain : deux matches en Ligue des champions et un en Coupe de la Confédération.

Ligue 1 : le programme de la 9e journée

La journée se joue en quatre temps, et tous les matches débutent à 14h30.

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Le samedi 28 novembre 2026, trois rencontres ouvrent la journée : Club Athlétique Bizertin - Espérance Sportive de Zarzis, Progrès Sakiet Eddaïer - Stade Tunisien et Étoile Sportive de Métlaoui - Union Sportive de Ben Guerdane.

Le dimanche 29 novembre 2026, deux affiches complètent cette première séquence : Jeunesse Sportive d'El Omrane - Union Sportive Monastirienne et Club Sportif d'Hammam-Lif - Olympique de Béja.

La compétition reprendra le mercredi 9 décembre 2026 avec le duel entre l'Étoile Sportive du Sahel et le Club Africain.

Enfin, le jeudi 10 décembre 2026, deux rencontres clôtureront la 9e journée : Avenir Sportif de La Marsa - Club Sportif Sfaxien et Espérance Sportive de Tunis - Espoir Sportif de Hammam-Sousse.

Trois rendez-vous africains pour les clubs tunisiens

Espérance de Tunis - Wiliete SC (Ligue des champions)

L'Espérance de Tunis ouvre le bal le samedi 28 novembre 2026 à 17h00, au stade Hamadi-Agrebi de Radès, face à la formation angolaise de Wiliete SC. Les Sang et Or auront à coeur de négocier avec autorité ce premier rendez-vous à domicile pour réussir leur entrée en phase de groupes.

Zamalek - Club Africain (Ligue des champions)

Le même jour à 17h00, le Club Africain se déplace au Caire pour affronter le Zamalek, au stade international du Caire. Face à un adversaire de poids, ce déplacement de prestige s'annonce comme un véritable test pour les ambitions africaines des Clubistes, dans un choc d'entrée qui laisse peu de place à l'approximation.

CS Sfaxien - Black Bulls (Coupe de la Confédération)

Le CS Sfaxien entame sa campagne africaine le dimanche 29 novembre 2026 à 17h00, au stade Taïeb-Mhiri de Sfax, contre les Mozambicains des Black Bulls. Devant leur public, les Sfaxiens chercheront à imposer leur loi.

Trois clubs, trois défis et un même objectif : porter haut les couleurs du football tunisien sur la scène africaine. Entre batailles nationales et ambitions continentales, la fin du mois de novembre s'annonce particulièrement intense.