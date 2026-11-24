À l'ouverture du premier Forum du Maritime Anti-Corruption Network (MACN), consacré à l'efficacité et à l'intégrité dans les ports sénégalais, le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed LO a appelé à une transformation profonde de la gouvernance portuaire. Digitalisation, harmonisation des procédures et renforcement des mécanismes de contrôle figurent parmi les principaux leviers identifiés pour faire du Sénégal un hub logistique de référence en Afrique de l'Ouest.

La modernisation du secteur portuaire sénégalais ne saurait se limiter aux investissements dans les infrastructures. Elle doit également s'accompagner d'une gouvernance fondée sur la transparence, l'intégrité et l'efficacité opérationnelle. C'est le message porté par le Premier ministre à l'ouverture du premier Forum du Maritime Anti-Corruption Network (MACN), consacré à l'efficacité et à l'intégrité dans les ports au Sénégal.

Présidant cette rencontre, le chef du Gouvernement a réaffirmé l'ambition du Sénégal de consolider sa position de plateforme logistique et commerciale en Afrique de l'Ouest. Une orientation qui s'inscrit, selon lui, dans la vision de l'Agenda national de Transformation portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

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À cet effet, Ahmadou Alhaminou Mohamed LO a rappelé que le Programme d'Optimisation logistique et de Modernisation portuaire vise à renforcer l'efficacité de la chaîne logistique, à travers la modernisation des infrastructures, l'automatisation des processus et le développement de zones logistiques intégrées. L'extension du réseau portuaire, avec la mise en service prochaine des ports de Sendou et de Ndayane, participe de cette ambition.

Toutefois, le Premier ministre estime que les infrastructures, à elles seules, ne suffisent pas à garantir la compétitivité. « La compétitivité d'un port ne se mesure pas uniquement à la profondeur de ses quais, à la capacité de ses terminaux ou au volume des marchandises qu'il peut accueillir », a-t-il souligné. Elle s'apprécie davantage, selon lui, « à travers la qualité de ses services, la célérité de ses opérations, la prévisibilité de ses procédures et la confiance inspirée aux opérateurs économiques ».

Trois chantiers pour transformer la gouvernance portuaire

Pour concrétiser cette ambition, le chef du Gouvernement a identifié trois axes prioritaires. Le premier porte sur la standardisation et l'harmonisation des procédures portuaires. Celles-ci doivent être « documentées et accessibles à l'ensemble des usagers » afin de réduire les marges d'interprétation, de limiter les pratiques abusives et de garantir un traitement équitable des opérateurs économiques.

Le deuxième chantier concerne la digitalisation et la transparence des opérations. Le Premier ministre préconise notamment la dématérialisation et l'automatisation des formalités portuaires et douanières, ainsi que l'interconnexion des systèmes d'information. Une démarche qui doit permettre d'améliorer la traçabilité des interventions, de faciliter le signalement des incidents et de renforcer le traitement des réclamations.

Enfin, le troisième axe concerne le renforcement des mécanismes de coordination, de contrôle et de redevabilité. Pour le chef du Gouvernement, la performance portuaire est « une responsabilité partagée » qui nécessite l'implication de l'ensemble des acteurs, des administrations publiques aux opérateurs privés, en passant par les autorités portuaires et les services de sécurité.

Dans cette dynamique, l'expérience nigériane, présentée au cours des travaux, devrait nourrir les réflexions. Le Premier ministre a toutefois tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas de reproduire un modèle étranger, mais plutôt de « s'inspirer des meilleures expériences internationales afin de construire un dispositif national adapté à notre contexte et aligné sur nos orientations stratégiques ».

Ndayane, futur modèle de gouvernance portuaire

Au-delà des réformes générales, le chef du Gouvernement a particulièrement attiré l'attention sur le futur port de Ndayane. Il souhaite que cette infrastructure devienne une référence en matière de gouvernance portuaire. « Il ne s'agit pas seulement d'une infrastructure de dimension internationale, mais surtout d'un nouveau modèle de gouvernance portuaire, fondé sur la digitalisation, la fluidité des opérations, la transparence des procédures et la responsabilité des différents intervenants », a-t-il déclaré.

Cette exigence devra également s'appliquer au port de Sendou et à l'ensemble du réseau portuaire national, appelé à contribuer au renforcement de l'attractivité économique du Sénégal.

Pour atteindre ces objectifs, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective. Il a ainsi encouragé les participants à faire du forum « un véritable espace de dialogue franc, constructif et orienté vers des solutions concrètes ».

Il les a également invités à s'accorder sur des engagements précis, assortis de responsabilités clairement définies et d'un calendrier de mise en oeuvre. L'adoption d'une déclaration d'engagement, l'élaboration d'une feuille de route et la mise en place d'un comité national de suivi constituent les premiers jalons proposés.

En conclusion, le chef du Gouvernement a rappelé que l'intégrité ne devait pas être considérée comme une simple contrainte pour les acteurs du secteur. « Elle est une condition de confiance mutuelle, un facteur d'équité, un élément de mesure de la compétitivité et un instrument de protection des intérêts économiques de la Nation », a-t-il affirmé.

Un impératif qui résume l'ambition affichée par les autorités : faire de « l'excellence opérationnelle, de la transparence et de l'intégrité les marques distinctives des ports du Sénégal ».