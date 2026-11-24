À l'heure où le Sénégal se retrouve devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans son bras de fer avec le Maroc, un pan méconnu de l'histoire de cette juridiction mérite d'être rappelé.

Cette institution, devenue incontournable dans le règlement des litiges sportifs internationaux, porte une empreinte sénégalaise considérable. Son histoire est intimement liée à un magistrat d'exception : Kéba Mbaye.

L'idée initiale revient à Juan Antonio Samaranch, président du Comité international olympique (CIO) à partir de 1980. Mais entre concevoir une idée et lui donner une existence juridique et institutionnelle, il y a un travail considérable. C'est précisément dans cette étape décisive que le Sénégalais Kéba Mbaye a joué un rôle déterminant.

En 1982, le CIO constitue un groupe de travail chargé de mettre en place cette nouvelle juridiction. À sa tête, Kéba Mbaye, alors magistrat à la Cour internationale de justice et membre du mouvement olympique. Sa mission consiste à traduire le projet de Samaranch en une institution opérationnelle, dotée de règles et de statuts.

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Sous sa conduite, les fondements juridiques du futur tribunal sont élaborés. Les premiers statuts sont ratifiés en 1983. Le 30 juin 1984, le TAS devient officiellement opérationnel. Kéba Mbaye en devient le premier président.

Son rôle ne s'arrête pas à cette naissance institutionnelle. Il dirige le tribunal pendant plus de vingt ans, jusqu'à son décès en janvier 2007, accompagnant son développement et son affirmation progressive dans le paysage sportif international.

En 1984, il publie également dans l'Annuaire français de droit international un article consacré à cette nouvelle institution d'arbitrage. Une contribution qui témoigne de son implication intellectuelle dans la conception de cette juridiction.

Le parcours de Kéba Mbaye éclaire la confiance placée en lui. Ancien premier président de la Cour suprême du Sénégal et vice-président de la Cour internationale de justice à La Haye de 1981 à 1990, il était l'un des juristes africains les plus respectés de son époque. Son expertise a été déterminante pour donner au TAS ses fondements et sa crédibilité juridique.

L'institution a certes évolué depuis sa création. En 1994, une réforme conduit à la mise en place du Conseil international de l'arbitrage en matière de sport (CIAS), chargé notamment de garantir l'indépendance du TAS vis-à-vis du CIO. Mais cette évolution n'efface en rien l'héritage de son premier architecte.

Quarante-deux ans après ses débuts, le TAS est devenu une référence mondiale, appelé à trancher les contentieux les plus sensibles du sport, du dopage aux sanctions disciplinaires, en passant par les litiges contractuels et les conflits entre fédérations.

Dans le contexte du différend Sénégal-Maroc, cette histoire prend une résonance particulière. Le Sénégal défend aujourd'hui ses intérêts devant une juridiction dont l'un des principaux bâtisseurs fut un de ses illustres fils.

Ce rappel historique ne constitue évidemment ni un argument juridique ni une garantie sur l'issue du dossier. Il souligne cependant la contribution remarquable d'un Sénégalais à la construction d'une institution qui occupe désormais une place centrale dans la gouvernance du sport mondial.

Le TAS n'est pas une création exclusivement sénégalaise. Mais dans sa conception juridique, sa mise en place et ses premières années de fonctionnement, l'empreinte de Kéba Mbaye est si profonde qu'elle mérite d'être pleinement reconnue. Le Sénégal peut légitimement s'enorgueillir d'avoir contribué, à travers l'un de ses plus illustres magistrats, à bâtir l'une des institutions majeures de la justice sportive internationale.