Dakar — L'émotion était palpable, mercredi 18 novembre 2026, dans l'amphithéâtre de l'Institut Pasteur de Dakar, lors du lancement officiel de la Global Health and Innovation Academy, baptisée du nom de Ibrahima Wone, médecin et universitaire au parcours inspirant, resté au service du savoir, de la santé et des populations jusqu'à sa mort en 2016.

Médecin, universitaire, chercheur et homme de foi, le professeur Ibrahima Wone, dont le nom a été donné à l'Académie de santé mondiale et de l'innovation de l'Institut Pasteur de Dakar, laisse l'image d'un intellectuel d'exception qui a consacré sa vie au savoir, au service des populations et à la formation de générations de professionnels de santé.

Une reconnaissance posthume qui célèbre un parcours ayant profondément marqué la médecine et l'enseignement supérieur au Sénégal.

Pour le professeur Ibrahima Socé Fall, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, ce choix est loin d'être fortuit. "C'est quelqu'un qui nous a formés, qui a formé nos maîtres", a-t-il témoigné.

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Évoquant le parcours de son ancien maître, le docteur Boubacar Dankoko rappelle que le professeur Wone s'était distingué très tôt par ses aptitudes intellectuelles.

Après ses premières études à Matam (nord), il fréquente l'École primaire supérieure Blanchot de Saint-Louis, puis l'École normale William Ponty de Sébikotane, un creuset de l'intelligentsia, notamment des grandes figures politiques sénégalaises et de l'Afrique occidentale française (AOF).

Il poursuivra ses études de médecine en France. Major à plusieurs étapes de sa formation, il obtient son doctorat à l'Université de Paris et revient au Sénégal en 1957, avec la passion de servir son pays.

Il décrochera ensuite l'agrégation de médecine en France, en 1978.

Loin de se limiter à une carrière académique, il exerce d'abord comme médecin à Saint-Louis, puis dans le Ndiambour (Louga-nord), où il devient médecin-chef de la circonscription médicale de Louga, à une époque où le pays comptait encore peu de médecins. Il occupe par la suite plusieurs fonctions dans l'administration sanitaire, notamment celles de directeur de la Santé et de médecin-chef de la région de Dakar.

Son expertise le conduit également à représenter le Sénégal dans des instances internationales, notamment à l'Assemblée mondiale de la Santé, à Genève, et au sein d'un comité spécial d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) consacré à la santé des réfugiés et des personnes déplacées au Moyen-Orient.

En 1974, il entame une carrière universitaire qui se poursuivra jusqu'à sa retraite, en 1998.

À la faculté de médecine, professeur Wone acquiert une réputation d'enseignant remarquable, capable de dispenser des cours magistraux sans notes, grâce à sa mémoire, sa vaste culture et son expérience du terrain, témoigne le professeur Dankoko.

Il aura dirigé ou codirigé "plus d'un millier de thèses de doctorat", contribuant à la formation de générations de médecins au Sénégal et dans d'autres pays africains.

"J'étais son disciple et son étudiant. Il était un père pour moi", insiste, fier, le docteur Boubacar Dankoko, en mettant en exergue les qualités humaines et pédagogiques de son "maître".

Promoteur de la santé publique universitaire

Son fils, le docteur Issa Wone, qui a également son étudiant, se souvient d'un enseignant proche de ses apprenants, surnommé "le papa des étudiants".

"Quand il faisait le cours sur l'épidémiologie et la prévention du choléra, il parlait de ce qu'il avait vécu. Même chose pour la fièvre jaune et la peste", raconte-t-il, illustrant la place accordée à l'expérience pratique dans son enseignement.

Le professeur Wone a également contribué au développement de la santé publique universitaire.

Président de l'Institut de santé et développement de l'Université de Dakar, il fonde en 1990 le Réseau des instituts de formation en santé publique, dont il assure ensuite la présidence.

Son intérêt pour les approches thérapeutiques alternatives le conduit, par ailleurs, à obtenir un diplôme en acupuncture à l'Université de Shanghai, en 1976.

Ce parcours scientifique et professionnel s'accompagnait d'une profonde spiritualité. Issu d'une famille de tradition religieuse, il reçoit d'abord une formation coranique avant de rejoindre l'école française, tel le destin d'un certain Samba Diallo dans l'Aventure ambiguë, chef-d'oeuvre de Cheikh Hamidou Kane, décédé en octobre 2026.

Il reste néanmoins très attaché à l'apprentissage du Coran et achève la mémorisation du Livre saint. Son ancien maître coranique le consacre ainsi "Hafizul Quran" (personne ayant mémorisé le coran), après avoir autrefois mal vécu son départ pour l'école française.

Sa piété se manifeste également dans une discipline quotidienne rigoureuse, se souvient le professeur Dankoko. "Il se levait à quatre heures du matin pour lire le Coran et réciter ses litanies avant de commencer ses activités professionnelles", raconte-t-il.

Fidèle à la tradition tidiane, il consacrait aussi une partie de ses soirées à la prière et au chapelet.

Àprès son départ à la retraite, cette pratique s'intensifie, tandis qu'il assure l'imamat de la grande mosquée de son quartier.

Derrière l'universitaire réputé, se révèle un homme discret, accessible et attaché à ses valeurs. Sa maîtrise du français, son éloquence et son érudition lui valent d'ailleurs le surnom de "Wone Subjonctif".

Le professeur Ibrahima Wone est décédé à Dakar, en 2016, à l'âge de 90 ans.

En baptisant son académie du nom du professeur Wone, l'Institut Pasteur de Dakar entend inscrire cet héritage dans les défis sanitaires contemporains.

Selon le professeur Ibrahima Socé Fall, la structure ambitionne de renforcer les capacités africaines en matière de formation, de recherche et de développement, notamment dans les domaines des vaccins et des outils diagnostiques.

L'objectif annoncé de former 3 000 apprenants aux métiers de la bioproduction traduit cette volonté de développer des compétences africaines et de contribuer à la souveraineté sanitaire du continent.

Le docteur Issa Wone considère que cette orientation rejoint la vision de son père : une médecine pratique, tournée vers les communautés et ouverte à l'innovation.

Au-delà de l'hommage à un grand universitaire, le baptême de cette académie apparaît ainsi comme une manière de prolonger l'oeuvre d'un homme qui aura consacré son existence à soigner, transmettre et faire progresser le savoir.