Alger — Le Secrétaire général du Haut commissariat à l'Amazighité (HCA) Si El Hachemi Assad, a tenu une réunion avec le Directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Said Zreb, consacrée à l'examen des moyens de coordination et au développement des perspectives de partenariat institutionnel entre les deux parties, indique un communiqué du HCA.

Cette réunion, tenue lundi au siège de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, en présence de cadres des deux institutions, a été consacrée à l'examen "des moyens de renforcer la coopération et de développer les perspectives de partenariat institutionnel entre les deux parties", précise la même source.

A cette occasion, les deux parties sont convenues "d'élaborer une feuille de route commune, dont les premières étapes porteront sur la coordination et la préparation d'une participation effective aux célébrations officielles et nationales du Nouvel An amazigh (Yennayer 2977/2027), organisées sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans la wilaya de Tlemcen, du 10 au 12 janvier prochain".

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Ce processus de concertation sera couronné par la signature d'une convention entre les deux institutions, visant à "introduire et généraliser l'enseignement et l'apprentissage de la langue amazighe au profit des détenus dans les différents établissements pénitentiaires, dans le cadre du soutien aux programmes éducatifs et culturels visant à consacrer les composantes de l'identité nationale et à faciliter la réinsertion sociale des détenus", ajoute le communiqué.