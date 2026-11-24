Tindouf — Onze (11) bureaux de vote itinérants ont pris le départ, mardi matin, en direction des zones enclavées et des regroupements de nomades dans les communes de Tindouf et d'Oum El Assel, en prévision de l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilaya, dans le cadre des élections locales du 28 novembre en cours.

Cette opération, supervisée par la délégation de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions de la loi organique relative au régime électoral, qui prévoit la possibilité pour les habitants des zones éloignées et isolées d'exercer leur droit de vote à travers des bureaux itinérants, et ce, 72 heures avant la date du scrutin.

Les onze caravanes se dirigeront vers plusieurs zones reculées, notamment Gara Djebilet, Hassi Naga, Bouakba, Ahouaouich, Tafegoumt et Hassi El Beïda, a précisé, dans une déclaration à la presse, la coordinatrice de wilaya de l'ANIE, Samira Aboud, soulignant que certains bureaux itinérants devront parcourir une distance dépassant les 800 kilomètres.

La première caravane avait déjà pris le départ, lundi, en direction des régions de Chenachene, El Hank et El Kahhal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'avancement de la date de départ de ces caravanes vise à garantir leur arrivée à destination dans les délais impartis et à permettre le début des opérations de vote dès mercredi matin, afin d'achever les opérations de scrutin et de dépouillement dans les délais légaux, a indiqué la coordinatrice de wilaya.

La même responsable a souligné que les préparatifs organisationnels, logistiques et humains ont été achevés.

A ce titre, les bureaux itinérants ont été dotés de l'encadrement nécessaire, avec la désignation des présidents de bureaux, de leurs adjoints, ainsi que des agents chargés de l'encadrement.

Les représentants des listes candidates et les observateurs ont également été autorisés à accompagner l'opération et à en assurer le suivi sur le terrain, dans le souci de renforcer la transparence et l'intégrité de cette échéance électorale.

De leur côté, les présidents des bureaux itinérants ont indiqué que leurs équipes d'encadrement, les moyens de transport, ainsi que l'ensemble des équipements nécessaires étaient prêts pour assurer le bon déroulement de l'opération. Ils ont souligné que toutes les dispositions avaient été prises avant le départ vers les zones concernées, en prévision de l'accueil des électeurs à partir de mercredi matin.

Les représentants des listes candidates accompagnant les bureaux itinérants ont également souligné que les conditions organisationnelles étaient réunies, exprimant leur disponibilité à accompagner et à suivre sur le terrain le déroulement du scrutin.

S'agissant des bureaux de vote fixes, la coordinatrice de wilaya a indiqué que tous les préparatifs avaient été finalisés et que ces structures avaient été dotées des moyens humains et techniques nécessaires pour garantir le bon déroulement de l'opération électorale.

La wilaya de Tindouf compte 28 centres de vote fixes, répartis entre les deux communes de Tindouf (23 centres) et d'Oum El Assel (5 centres), regroupant au total 217 bureaux de vote.