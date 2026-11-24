Alger — Le Championnat National Open de natation (Hivernale 2026) se déroulera du 26 au 30 décembre prochain à la piscine du Complexe Olympique Miloud Hadefi d'Oran, a annoncé la Fédération algérienne des Sports Aquatiques (FASA) dans un communiqué.

Qualifiée de "rendez-vous important pour les nageurs des différentes catégories concernées", cette manifestation nationale vise à offrir aux athlètes l'opportunité de se mesurer "dans un esprit de compétition, de performance et de fair-play", précise l'instance fédérale.

A cet effet, la Fédération a invité l'ensemble des Ligues et des Clubs à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la participation de leurs nageurs dans les meilleures conditions, notamment sur le plan de la préparation des délégations, des engagements et du respect des dispositions réglementaires en vigueur.

La FASA a, par ailleurs, indiqué que les informations relatives au programme détaillé des épreuves, aux modalités d'engagement ainsi qu'aux aspects organisationnels et techniques feront l'objet d'une communication complémentaire ultérieure.