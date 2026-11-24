Alger — Le ministère de la Poste et des Télécommunications prévoit d'organiser, au cours du mois de décembre prochain, une exposition nationale dédiée aux amateurs de philatélie, indique mardi un communiqué du ministère.

Cette exposition a été annoncée par le ministre du secteur, Sid Ali Zerrouki, lors d'une réunion avec la commission nationale chargée de l'élaboration du programme philatélique annuel.

Au cours de cette réunion, le ministre a donné des instructions visant à développer la commercialisation des produits philatéliques afin de mettre en valeur les symboles culturels, historiques et patrimoniaux de l'Algérie, à travers notamment l'émission de timbres spéciaux en quantités limitées, ainsi que la diversification des produits philatéliques, de sorte que l'offre ne se limite désormais plus aux seuls timbres-poste.

A cette occasion, M. Zerrouki a rappelé les missions de la commission, axées sur la supervision de l'élaboration du programme philatélique annuel, en concertation et en coordination avec les différents départements ministériels, instances et institutions nationales.

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Les travaux de cette commission débutent par la réception des propositions, suivie de leur examen et de leur enrichissement, avant de procéder à la sélection des meilleures propositions en termes de conception et de portée symbolique. La commission assure ensuite le suivi de la mise en oeuvre du programme et veille au respect de son contenu, précise le communiqué.

Dans ce cadre, le ministre a souligné "la place qu'occupe le timbre-poste dans la commémoration des principales étapes de la mémoire nationale et la valorisation du patrimoine algérien authentique", appelant les membres de la commission à "veiller à ce que le programme reflète toutes les composantes de l'identité nationale, couvre les différents aspects de la vie culturelle, sociale et économique du pays ainsi que ses grandes réalisations, et propose des émissions riches, diversifiées et réparties tout au long de l'année".

Dans le même sillage, il a appelé à "tenir compte de critères qu'il a jugés d'une importance capitale, notamment le soin à accorder à l'esthétique et à la symbolique des créations, en continuant de faire appel aux compétences des artistes algériens et en protégeant la création artistique contre les déformations liées à l'intelligence artificielle, ainsi qu'en menant des recherches approfondies sur les thèmes retenus et en recherchant constamment de nouvelles idées qui n'ont jamais été abordées auparavant", ajoute le communiqué du ministère.