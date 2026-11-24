Alger — Le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza a présidé une réunion d'évaluation consacrée au suivi de l'état d'avancement des projets de réalisation et de réhabilitation des stations d'épuration à travers les différentes wilayas du pays, au cours de laquelle il a insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts et d'accélérer la cadence de réalisation des projets en cours, afin de permettre la mise en service de plusieurs d'entre eux avant la fin de l'année 2026.

Cette réunion, tenue lundi par visioconférence au siège du ministère, en présence de cadres de l'administration centrale du secteur et des directeurs généraux des entreprises sous tutelle, ainsi que des directeurs de l'hydraulique, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la valorisation des eaux usées épurées et à l'élargissement de leur récupération et de leur réutilisation, indique un communiqué du ministère.

La réunion participe également du suivi périodique de l'état d'avancement des programmes tracés dans le domaine de l'assainissement et du traitement des eaux usées, ainsi que de l'examen du niveau d'exécution des projets et des contraintes entravant leur réalisation, en vue de renforcer les capacités nationales d'épuration et de mobiliser une ressource hydrique supplémentaire contribuant à satisfaire les besoins du développement, notamment dans le secteur agricole.

Le ministre a écouté des exposés détaillés sur l'état d'avancement des différents projets, qu'il s'agisse de la réalisation de nouvelles stations ou de la réhabilitation et de l'extension des installations existantes, ainsi que sur les taux d'avancement des travaux, les difficultés techniques, administratives et financières enregistrées et les mesures prises pour y remédier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce cadre, M. Bouzegza a donné une série d'instructions et d'orientations visant à "renforcer les capacités de récupération des eaux usées épurées et élargir les domaines de leur réutilisation, afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé à 60%, conformément aux orientations du président de la République, à redoubler d'efforts et à accélérer le rythme de réalisation des projets en cours, tout en oeuvrant à la réception et à la mise en service de plusieurs d'entre eux avant la fin de l'année en cours, et à prendre immédiatement en charge les contraintes enregistrées", précise le communiqué.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les directeurs de l'hydraulique et les organismes et entreprises concernées, de manière à garantir l'accélération de la cadence de réalisation et le respect des délais fixés, d'assurer un suivi rigoureux et permanent de l'état d'avancement des projets, en engageant la responsabilité des différentes parties prenantes dans la mise en oeuvre des programmes arrêtés, l'amélioration du rendement des systèmes d'épuration existants et la garantie de leur exploitation conformément aux normes techniques et environnementales en vigueur.

Le ministre a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité des eaux traitées et d'oeuvrer à l'élargissement et à la généralisation du système de traitement tertiaire, de façon à permettre la mise à disposition d'eaux traitées d'une qualité adaptée aux différents usages, notamment dans le domaine agricole, en renforçant la coordination avec les différents secteurs et acteurs, en particulier le secteur de l'agriculture, afin de déterminer les besoins et de développer les domaines de réutilisation des eaux traitées, pour contribuer à l'extension des superficies irriguées.

Le secteur de l'hydraulique dispose de 237 systèmes d'assainissement répartis à travers les différentes régions du pays, dotés d'une capacité théorique de traitement estimée à 1,12 milliard de mètres cubes par an, tandis que le programme en cours de réalisation prévoit 76 nouveaux systèmes d'assainissement, qui permettront de porter les capacités globales d'épuration à 1,514 milliard de mètres cubes par an, une fois achevés et mis en exploitation.

Il s'agit également du nouveau programme inscrit au titre de l'année 2027, prévoyant la réalisation de neuf (9) nouvelles stations d'épuration, outre les projets en cours visant la réhabilitation et l'extension de 26 stations, ainsi que l'introduction du système de traitement tertiaire au niveau de 25 stations, pour améliorer la qualité des eaux traitées et élever leur niveau de traitement, et partant élargir les domaines de leur réutilisation, notamment pour l'irrigation agricole.