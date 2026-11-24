Alger — L'Algérie et l'Angola ont signé mardi quatre accords de coopération et un mémorandum d'entente, dans le cadre des travaux de la 5e session de la Commission mixte de coopération au niveau ministériel qui se tiennent à Alger.

Les accords conclus couvrent les domaines de la jeunesse, de la culture, du tourisme et de la protection des végétaux. Le mémorandum d'entente porte sur la création d'un Conseil d'affaires conjoint entre les deux pays, en vue de renforcer les échanges commerciaux et économiques et de rapprocher les opérateurs économiques algériens et angolais, contribuant ainsi à l'exploration des opportunités de partenariat et d'investissement entre les deux parties.

La cérémonie de signature des accords s'est déroulée dans le cadre de la 5e session de la Commission mixte algéro-angolaise de coopération, coprésidée par le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, et le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de la République d'Angola, Diamantino Pedro Azevedo.

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Cette session s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, à travers l'évaluation du bilan de la coopération bilatérale et l'examen des perspectives de son développement et de l'élargissement de ses domaines, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, des mines, de l'agriculture, de l'industrie, des énergies renouvelables et de l'industrie pharmaceutique.

Cette session vient couronner les réunions des experts entamées, lundi, en prévision de la réunion ministérielle, dans le contexte de la dynamique que connaissent les relations algéro-angolaises, notamment à la suite de la visite officielle effectuée en mai dernier en Algérie par le président angolais, Joao Manuel Gonçalves Lourenço, sanctionnée par la signature de 11 accords de coopération et mémorandums d'entente.