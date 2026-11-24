Pendant trois semaines, l'architecte et urbaniste américain Campbell Mayer travaille avec l'Université de Lomé sur des solutions de logement durable adaptées au Togo.

Comment construire des logements abordables, durables et adaptés au contexte togolais ? C'est la question sur laquelle se penche Campbell Mayer, architecte, urbaniste et entrepreneur américain, en mission à Lomé pour trois semaines.

Il est accueilli par le Cervida Dounedon, le Centre régional d'excellence sur les villes durables en Afrique de l'Université de Lomé.

Spécialiste du logement dans les marchés émergents, Campbell Mayer arrive avec une solide expérience de terrain. Il a travaillé sur l'urbanisme et le logement ouvrier au Colorado, sur des biodigesteurs en Amérique centrale et sur un projet de logement communautaire à Kampala, en Ouganda.

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Sa venue s'inscrit dans le programme Fulbright Specialist du département d'État américain, qui envoie des universitaires et des professionnels américains à l'étranger pour des missions courtes.

Avec des étudiants, des chercheurs et des professionnels togolais, l'expert explorera ce que les technologies de construction et le secteur privé américains peuvent apporter au marché du logement.

L'ambassade des États-Unis veut ainsi développer des approches « commercialement viables intégrant des matériaux locaux et des techniques de construction traditionnelles ».

Le partenariat profite aux deux parties. Le Togo y gagne des pistes d'innovation pour loger sa population. Les entreprises américaines, elles, découvrent un marché prometteur.