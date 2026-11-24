Le ministère de la Santé a lancé lundi à Kpalimé l'élaboration du Plan d'action opérationnel 2027-2030 contre la drépanocytose.

Le Togo veut intensifier la lutte contre la drépanocytose. Le ministère de la Santé a lancé lundi à Kpalimé les travaux d'élaboration d'un plan d'action pour 2027-2030, soutenu par la Fondation Pierre Fabre. Son budget prévisionnel est de 5,6 milliards de Fcfa.

Le plan vise à renforcer la prévention, le dépistage précoce et la prise en charge des malades. Il repose sur quatre axes :

une meilleure gouvernance et coordination des interventions ;

la prévention au sein des communautés ;

l'accès au dépistage et à des soins de qualité ;

la surveillance épidémiologique.

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Parmi les mesures envisagées figure l'introduction progressive du dépistage systématique des nouveau-nés.

Le plan prévoit aussi de former le personnel soignant, de moderniser les laboratoires et d'améliorer la disponibilité des médicaments essentiels et des produits sanguins. Les services spécialisés doivent par ailleurs être rapprochés des populations.

La drépanocytose touche l'hémoglobine, la protéine des globules rouges qui transporte l'oxygène.

Chez les malades, une hémoglobine anormale (dite « S ») déforme les globules rouges, qui prennent une forme de faucille. Devenus rigides, ils obstruent les petits vaisseaux sanguins et se détruisent plus vite que la normale.

Une transmission par les deux parents. La maladie n'est pas contagieuse. Un enfant n'est malade que s'il hérite du gène anormal de son père et de sa mère.

Les personnes porteuses d'un seul gène, dites « AS », sont en général en bonne santé, mais peuvent le transmettre. Quand deux porteurs ont un enfant, celui-ci a une chance sur quatre d'être malade. C'est pourquoi on recommande aux couples de faire un test avant de concevoir.

La maladie provoque des crises douloureuses souvent violentes, une anémie chronique et une grande vulnérabilité aux infections. Elle peut aussi entraîner des complications graves : accident vasculaire cérébral, atteintes des poumons, des reins ou des os.