Une délégation de la province chinoise du Hebei, conduite par Xu Yanping, haut responsable du département provincial du Commerce, est en mission au Togo.

Jeudi, elle rencontrera les opérateurs économiques togolais à Lomé, avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI Togo).

Cette visite prolonge un rapprochement engagé depuis le début de l'année. Une convention signée entre la CCI Togo et la Hebei Enterprise and Culture Association a déjà permis deux missions économiques togolaises au Hebei, en mars et en avril.

L'objectif est de faciliter les exportations togolaises vers la Chine et d'attirer davantage d'investissements chinois.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En avril, un protocole d'accord a été signé à Kara entre le ministre délégué chargé de l'Industrie, Arthur Trimua, et Lisha Yan, représentante de l'association. Il prévoit la création d'un pôle manufacturier ou d'un parc industriel dans la région de Kara, sur le modèle de la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA).

Le Hebei, poids lourd industriel

Le Hebei se situe dans le nord de la Chine et entoure Pékin et Tianjin. Sa capitale est Shijiazhuang. La province compte plus de 74 millions d'habitants, soit environ huit fois la population du Togo. Elle fait partie de la région économique Pékin-Tianjin-Hebei, l'un des grands pôles de développement du pays.

Le Hebei est le premier producteur d'acier de Chine et assure à lui seul environ un cinquième de la production nationale.

Il est aussi présent dans l'automobile, la chimie, la mécanique, la pharmacie et l'électronique. Ses grands ports sur la mer de Bohai, comme Tangshan et Qinhuangdao, sont des débouchés majeurs pour le commerce extérieur chinois. En 2023, son PIB était estimé à 4 390 milliards de yuans, soit environ 600 milliards de dollars.